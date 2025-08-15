Inauguraron nuevo edificio para sede del programa Envión en Avellaneda

"El Envión es uno de nuestros orgullos. En este espacio nuestros pibes no sólo aprenden a ser ciudadanos, sino que también reciben amor y contención", señaló Magdalena Sierra. Por su parte, Larroque aseguró que "Axel Kicillof, Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra son grandes administradores y ponen los recursos donde más se necesita la presencia del Estado".

"Milei vino a destruir la soberanía, las capacidades del Estado y la esperanza del pueblo", expresó el ministro al tiempo que subrayó: "A la crueldad le respondemos con más comunidad".

Durante el acto también se firmó la adhesión al Programa Mayores Bonaerenses Activos que otorga 100 becas con una inversión de 4 millones de pesos por mes.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección Provincial de Economía Social entregaron kits de peluquería con máquinas, planchitas y tijeras, de manicura con esmaltes, cabina y torno, y kits para adultos mayores de jardinería, electricidad y tejido.

Del acto participaron la candidata a diputada provincial, Romina Barreiro; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; la directora del Envión, Carolina Schmukler; la directora Provincial de Economía Social, Florencia Villar; el subsecretario de Organización Comunitaria; Santiago Fidanza; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires; Cristian Cardozo, y la coordinadora de la sede Nueva Argentina, Alejandra Miranda.