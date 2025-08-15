Los Andes, con la mira puesta en Quilmes

Para recibir al Cervecero, Los Andes no contará con Bellone, ya que llegó a las cinco amarillas frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por lo tanto sería reemplazado por Nazareno Fernández Colombo.

Sobre el presente del Milrayitas, el DT Lemos sostuvo: "Normalmente nos cuesta de visitante, en Salta, por ejemplo, el rival es muy fuerte ahí, venían con una seguidilla de cinco o partidos ganados de manera consecutiva, pero nosotros tuvimos alguna oportunidad para convertir y sentimos que el partido estuvo controlado. Lo llevamos a cabo y terminamos sumando que es importante, ya que nos cuesta de visitante. Ahora buscamos redondear un poco este ciclo de partidos con un triunfo el sábado contra Quilmes".

Con la misión de revalidar el punto contra el lobo salteño, Lemos indicó, en diálogo con Fútbol en Milrayitas: "Nosotros somos un equipo más asociativo, aunque tuvimos que dejar un poquito eso de lado para ser más prácticos y adaptarnos a las dimensiones de la cancha sobre todo el mal piso, que era difícil juntar pases porque estaba muy mala".