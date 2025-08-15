Lanús cayó en Santiago del Estero y espera revancha en la Fortaleza

El Granate, que arrastraba tres alegrías en fila, no pudo repetir la fórmula y se quedó con las manos vacías en el cruce que abrió la llave con el Ferroviario en los play-off del certamen continental. Sin embargo, confía en revertir el panorama en casa, donde suele hacerse muy fuerte, y de hecho viene de festejar en su labor con Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino desarrollaron un juego parejo de principio a fin, con pocas posibilidades para romper la paridad, pero con un desempeño más satisfactorio en la primera etapa. De hecho, la visita tuvo la chance más clara en lo pies de Dylan Aquino, que quedó solo frente al arquero Alan Aguerre -ex Grana- luego de un rebote y no pudo definir con claridad para romper la red.

Por el lado del local hubo dinamismo, generación de juego y oportunidades para convertir. La chance estelar fue un penal que Carlos Izquierdoz le cometió a Gonzalo Besozzi -otro ex Lanús-, que el árbitro convalidó pero que no se terminó de patear por una posición adelantada previa cobrada a instancias del VAR.

La diferencia llegó al promediar el complemento. El autor del gol fue Gonzalo Verón, que sacó rédito de una pelota parada al tomar un rebote en un córner y dejar sin chances de reacción al arquero Nahuel Losada.

Desde allí, el Granate intentó recuperarse, buscó, apeló al banco de suplentes y tuvo oportunidades para evitar el tropezón, pero no alcanzó.

La ausencia de varias figuras, entre ellas Marcelino Moreno, por lesión, generó dificultades en el armado de la formación, fundamentalmente en el ataque, donde las variantes carecían. A tal magnitud esa sensación que le tocó el turno de debutar al juvenil Thomas De Martis, figura de la Selección Argentina sub 17, recientemente campeón en España, que jugó los últimos minutos al reemplazar a Eduardo Salvio.

El próximo escollo será el domingo, con Gimnasia y Esgrima, en La Plata, en el marco de la fecha 5 del calendario de la Copa de la Liga. Allí se prevé que jueguen muchos suplentes, todo apuntado a lo que será la revancha en la Fortaleza con Central Córdoba.