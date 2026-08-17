Incendio y apagón en La Plata: qué dijo Edelap sobre el corte de luz

En ese sentido, se puso en marcha una reconfiguración de la red para normalizar el suministro, con prioridad para los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. También comenzó un esquema de reposición progresiva destinado al resto de los usuarios.

Para sostener el operativo, fueron afectados equipos técnicos y grupos electrógenos en los distintos puntos donde persisten los cortes. “EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señalaron.

Finalmente, la distribuidora pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados y aseguró que comunicará las novedades mediante sus canales oficiales. Por ahora, no fue informado un horario para la restitución total de la electricidad en todos los hogares afectados.

El comunicado completo de EDELAP

"EDELAP informa que, a las 2:30 de la madrugada de hoy, y por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, de la ciudad de La Plata. El incendio se encuentra controlado.

El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños.

Como consecuencia del incidente, se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La empresa se encuentra trabajando en la reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. Asimismo, despliega un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos.

EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio.

La empresa pide disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes ocasionados y mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales".