El ramal Suárez de la Línea Mitre estará interrumpido entre Retiro y Belgrano R durante tres días

Entre el sábado y el lunes por obras, según informó Trenes Argentinos. El servicio que une la cabecera capitalina con Rosario Norte y viceversa circulará con normalidad.
Los trenes de los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez de la Línea Mitre tendrán como cabecera a Belgrano R durante tres días, entre el sábado y el lunes, según informó Trenes Argentinos por obras que no precisó: si señaló las que determinarán la interrupción total del servicio del ramal Tigre, también durante 72 horas. En cambio, el tren que une Retiro con Rosario Norte circulará sin alteraciones durante las tres jornadas.
El primer tren a Suárez partirá de Belgrano R a las 7 y el último a las 22.41, mientras que el primero a Mitre saldrá a las 20.41 y el último a las 22.41. Desde Suárez, el primero a Belgrano R partirá a las 6.15 y el último a las 21.51. De Mitre, el primero a las 8.33 y el último a las 21.12.
Se trata de una nueva restricción en el año: la más extensa se prolongó por 2 meses, a partir del 10 de enero, pero los usuarios comprobaron que ninguna intervención se realizó entre las estaciones 3 de Febrero y Belgrano R, donde se mantienen distintas limitaciones de velocidad por inconvenientes en las vías, que extienden el tiempo de viaje.
En tanto en el ramal Tigre el servicio entre el sábado y el domingo estará directamente interrumpido, y según señaló la operadora estatal "la extensión del corte durante 3 días se debe a que se realizarán intervenciones de manera simultánea en varios sectores de la traza. En la cercanía de la estación Vicente López se intervendrán puentes y alcantarillas; mientras en las vías, desde la avenida Dorrego y hacia la estación Lisandro de la Torre, se recambiará el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. Asimismo, se realizará el recambio de un aparato de vía en la cercanía de San Fernando. Para su ejecución es necesario mayor tiempo que los cortes nocturnos y por eso se definió el fin de semana largo para su ejecución".
Se detalló que "hasta el momento se han renovado integralmente 34 kilómetros de vías en el ramal Tigre, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas". Sin embargo, la reducción del tiempo de viaje anunciada en marzo para mediados de este año, no se concretó.
Agregó Trenes Argentinos que "las tareas totales contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas", sin precisar en cuánto tiempo se terminarán y si requerirán nuevas interrupciones totales del servicio.
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