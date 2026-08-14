El ramal Suárez de la Línea Mitre estará interrumpido entre Retiro y Belgrano R durante tres días

Se detalló que "hasta el momento se han renovado integralmente 34 kilómetros de vías en el ramal Tigre, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas". Sin embargo, la reducción del tiempo de viaje anunciada en marzo para mediados de este año, no se concretó.

Agregó Trenes Argentinos que "las tareas totales contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas", sin precisar en cuánto tiempo se terminarán y si requerirán nuevas interrupciones totales del servicio.