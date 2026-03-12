Incorporaron equipamiento para el mantenimiento de las cuencas en Lomas de Zamora

El municipio adquirió siete retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance mediante financiamiento del Banco Provincia. El equipamiento se destinará a la limpieza de arroyos y la mejora del programa Lomas Limpia.
En el marco de un plan estratégico para fortalecer la infraestructura hídrica y la higiene urbana, el Municipio de Lomas de Zamora incorporó una flota de maquinaria pesada destinada exclusivamente al mantenimiento de las cuencas del distrito. El nuevo equipamiento permitirá agilizar la limpieza de arroyos y zanjones, facilitando el escurrimiento del agua y previniendo anegamientos ante contingencias climáticas.
La adquisición, realizada a través del Gobierno de la Comunidad, consistió en siete retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance (Long Reach) de 18 metros, herramienta clave para el trabajo en cauces profundos. Esta inversión fue posible gracias al financiamiento del Banco Provincia y el respaldo del gobernador Axel Kicillof.
Durante la presentación, el intendente Federico Otermín destacó que la incorporación de estas herramientas busca dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos: el estado de los cursos de agua que atraviesan los barrios. "Incorporamos más equipamiento para cuidar nuestra Casa Común y reforzar el programa Lomas Limpia", señaló el jefe comunal.
Asimismo, Otermín recordó que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para la creación de la Agencia de Cuencas. Este nuevo organismo trabajará en articulación directa con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias para centralizar los recursos y mejorar la capacidad de prevención y abordaje ante tormentas severas.
El anuncio se dio en un contexto de fuerte diferenciación respecto a las políticas nacionales. El jefe comunal fue enfático al señalar la importancia del Estado provincial y municipal para garantizar servicios esenciales: "Ante el retiro del Gobierno nacional, no vamos a resignarnos. Trabajamos todos los días para construir una alternativa de futuro mejor cuidando nuestras tierras para que estén limpias y seguras".
El nuevo equipamiento ya fue asignado a las cuadrillas operativas que trabajan de forma permanente en los cauces críticos del municipio. Según explicaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, la excavadora de 18 metros de alcance permitirá intervenir en sectores que anteriormente requerían de logística externa o procesos más lentos, logrando ahora una autonomía técnica que optimiza los tiempos de respuesta. Con esa medida, Lomas de Zamora busca consolidar un sistema de mantenimiento preventivo anual que minimice el riesgo hídrico y mejore la calidad ambiental de los entornos urbanos vinculados a las cuencas.
