Incorporaron equipamiento para el mantenimiento de las cuencas en Lomas de Zamora

El anuncio se dio en un contexto de fuerte diferenciación respecto a las políticas nacionales. El jefe comunal fue enfático al señalar la importancia del Estado provincial y municipal para garantizar servicios esenciales: "Ante el retiro del Gobierno nacional, no vamos a resignarnos. Trabajamos todos los días para construir una alternativa de futuro mejor cuidando nuestras tierras para que estén limpias y seguras".

El nuevo equipamiento ya fue asignado a las cuadrillas operativas que trabajan de forma permanente en los cauces críticos del municipio. Según explicaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, la excavadora de 18 metros de alcance permitirá intervenir en sectores que anteriormente requerían de logística externa o procesos más lentos, logrando ahora una autonomía técnica que optimiza los tiempos de respuesta. Con esa medida, Lomas de Zamora busca consolidar un sistema de mantenimiento preventivo anual que minimice el riesgo hídrico y mejore la calidad ambiental de los entornos urbanos vinculados a las cuencas.