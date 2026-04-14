Inscriben al programa de formación para adultos mayores

Los interesados en participar pueden consultar la oferta completa y los requisitos en el sitio oficial de la universidad (www.unab.edu.ar). El proceso de inscripción está diseñado para ser sencillo y cuenta con asesoramiento para quienes requieran asistencia en la gestión de las becas o beneficios arancelarios disponibles para este ciclo. Con esta iniciativa, la UNAB se consolida como un polo educativo inclusivo en la región, donde la formación académica se entrelaza con el bienestar y el desarrollo personal de los vecinos de Almirante Brown.