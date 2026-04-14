Inscriben al programa de formación para adultos mayores

Con una propuesta que integra tecnología, idiomas y artes, busca reducir la brecha digital y promover el envejecimiento activo. Cursos con aranceles accesibles y también se pueden solicitar becas.
La Universidad Nacional de Guillermo Brown (UNAB) anunció la apertura de inscripciones para su Programa de Adultos Mayores, una iniciativa de extensión universitaria diseñada para personas mayores de 60 años. La propuesta busca fomentar el "aprendizaje a lo largo de toda la vida", brindando herramientas que potencien la autonomía, la curiosidad y el encuentro social en el ámbito académico.
A diferencia de otras ofertas académicas, este programa se destaca por su enfoque en la inclusión y la cercanía. Según informó la institución, los cursos cuentan con aranceles muy accesibles y existe la posibilidad de solicitar descuentos y becas, asegurando que el factor económico no sea un impedimento para quienes deseen continuar su formación.
El programa para este ciclo lectivo se organiza en tres ejes temáticos principales, pensados para responder a los intereses y necesidades actuales de las personas mayores: Tecnología y Alfabetización Digital: Talleres prácticos sobre el uso de dispositivos móviles, redes sociales y gestión de trámites online. El objetivo es brindar independencia tecnológica en una cotidianeidad cada vez más virtualizada. Idiomas: Brindarán cursos de Inglés e Italiano -varios niveles- con una metodología adaptada, ideal para estimular la memoria y facilitar el acceso a nuevas culturas. Arte y Humanidades: Espacios de literatura, teatro y expresión artística que promueven la reflexión, el debate y la creatividad compartida.
Más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, la UNAB resalta la función social de estos talleres. Al habitar las aulas universitarias, los adultos mayores fortalecen su sentido de pertenencia y combaten el aislamiento, interactuando con pares y docentes en un entorno de integración generacional. "La universidad debe ser un espacio abierto para todas las edades. Facilitar el acceso a estas herramientas es reconocer que el aprendizaje es un proceso continuo que mejora la calidad de vida de nuestros adultos mayores", señalaron desde la Secretaría de Extensión.
Los interesados en participar pueden consultar la oferta completa y los requisitos en el sitio oficial de la universidad (www.unab.edu.ar). El proceso de inscripción está diseñado para ser sencillo y cuenta con asesoramiento para quienes requieran asistencia en la gestión de las becas o beneficios arancelarios disponibles para este ciclo. Con esta iniciativa, la UNAB se consolida como un polo educativo inclusivo en la región, donde la formación académica se entrelaza con el bienestar y el desarrollo personal de los vecinos de Almirante Brown.