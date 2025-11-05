Inscriben a las Escuelas Municipales de Educación Superior

Entre las propuestas formativas disponibles se destacan la Tecnicatura en Comedia Musical, que se dicta en la Escuela de Comedia Musical; la Tecnicatura en Intérprete de la Danza, de la Escuela de Danza Clásica; y la Tecnicatura en Actuación Teatral, perteneciente a la Escuela de Arte Dramático.

También están abiertas las inscripciones al Profesorado en Artes Visuales con orientaciones en Pintura, Grabado y Escultura; a las Tecnicaturas en Realización de Cine, TV y Video, y en Fotografía, de la Escuela de Medios Audiovisuales; a la Tecnicatura en Cerámica; y a las Tecnicaturas en Diseño y mantenimiento de espacios verdes, Arboricultura y práctica de vivero, Ecología aplicada y Paisajismo, de la Escuela de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada. Las propuestas buscan ampliar el acceso a la educación pública, gratuita y con salida laboral, promoviendo la formación de nuevos profesionales en disciplinas culturales y ambientales.