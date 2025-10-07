Instalan un nuevo puente peatonal sobre la Ruta 4 en Burzaco

El cruce beneficiará a los estudiantes de diferentes instituciones ubicadas en las inmediaciones, entre ellas, el Jardín de Infantes 952 y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), así como a peatones locales, trabajadores y residentes de barrios linderos, reduciendo riesgos viales en una arteria de alto tránsito.

Cabe destacar que se trata de una gran estructura de hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la que posee el Viaducto Papa Francisco -cuyo gálibo es de 5,10 metros-, lo que permite una óptima circulación de rodados de gran porte. El mismo incluye, además, descansos intermedios y accesibilidad por rampas, iluminación y barandas de seguridad. Recientemente, se realizó un gran operativo para la instalación del puente, y se prevé que en las próximas semanas quede finalmente habilitado.

"Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos, ahora con la colocación de un puente sobre Camino de Cintura que permita una circulación segura para los peatones que diariamente cruzan la arteria para acceder a sus viviendas, a los comercios, al transporte público, y otros servicios", señaló el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En ese contexto, destacó, además, que el cruce podrá ser utilizado por los estudiantes de las instituciones ubicadas en las inmediaciones, por trabajadores y los vecinos de la zona.