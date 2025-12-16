Intento de robo a mujer policía terminó con un delincuente muerto y otro prófugo

El incidente comenzó cuando, según fuentes de la investigación, uno de los asaltantes efectuó disparos contra el vehículo de la subteniente, mientras su cómplice intentaba forzar la apertura de la puerta del lado del conductor. Ante la agresión, la oficial de policía repelió el ataque utilizando su arma reglamentaria, lo que provocó la inmediata fuga de los agresores.

Minutos después del enfrentamiento, un joven de 23 años fue ingresado sin vida en el Hospital Doctor Alberto Balestrini, ubicado en La Matanza. La víctima presentaba un impacto de arma de fuego en la región torácica. Los investigadores lograron establecer que el joven fallecido sería uno de los delincuentes que participó en el intento de robo a la oficial, vinculándolo directamente con el tiroteo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el marco de la investigación, se incautó el arma reglamentaria de la oficial y se llevan adelante distintos procedimientos con el objetivo de dar con el segundo delincuente, que continúa prófugo.