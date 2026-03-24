Jornada conmemorativa en el Hospital Evita de Lanús

Bajo el lema "Una historia, todas las historias", hubo una mesa redondo, se descubrió una placa recordatoria en homenaje a los 30.000 desaparecidos y se realizó un reconocimiento al fotógrafo Pablo Grillo.
En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Hospital Interzonal General de Agudos Evita de Lanús llevó adelante una jornada conmemorativa bajo el lema "Una historia, todas las historias", al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina. Las actividades se desarrollaron en el nosocomio ubicado en Diego Armando Maradona 1910, con una amplia participación de autoridades, trabajadores de la salud y vecinos.
El acto comenzó en el anfiteatro Ramón Carrillo con la mesa redonda “A 50 años de la dictadura: memoria y desafíos en la construcción de la democracia”. El espacio reunió a los expositores Carlos Gindzberg, Luis Bruschtein, Haydée Lorusso y Julieta Calmels, quienes ofrecieron distintas miradas sobre el impacto histórico del terrorismo de Estado y los retos actuales en materia de derechos humanos y fortalecimiento institucional.
Posteriormente, en el hall central del hospital, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria en homenaje a los 30.000 desaparecidos. El encuentro, cargado de simbolismo, se constituyó como un momento de memoria colectiva y reafirmación del compromiso con el “Nunca Más”. La actividad contó con la presencia de autoridades sanitarias provinciales y locales, entre ellas el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak; la viceministra Alexia Navarro; la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Julieta Calmels; y la secretaria de Salud de Lanús, Cecilia Ciochi, además de representantes de la Región Sanitaria VI. Como cierre, se realizó un reconocimiento al fotógrafo Pablo Grillo, acompañado por la presentación de una muestra de su obra.
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