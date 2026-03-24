Jornada conmemorativa en el Hospital Evita de Lanús

Posteriormente, en el hall central del hospital, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria en homenaje a los 30.000 desaparecidos. El encuentro, cargado de simbolismo, se constituyó como un momento de memoria colectiva y reafirmación del compromiso con el “Nunca Más”. La actividad contó con la presencia de autoridades sanitarias provinciales y locales, entre ellas el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak; la viceministra Alexia Navarro; la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Julieta Calmels; y la secretaria de Salud de Lanús, Cecilia Ciochi, además de representantes de la Región Sanitaria VI. Como cierre, se realizó un reconocimiento al fotógrafo Pablo Grillo, acompañado por la presentación de una muestra de su obra.