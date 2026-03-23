Brown Inauguró cuatro murales a 50 años del golpe militar en Brown

Desde la gestión municipal destacaron que estos trabajos se inscriben en un programa de embellecimiento urbano que ha transformado las paredes del distrito en una galería de acceso público. "A cincuenta años del golpe, presentamos nuevos murales que invitan a la reflexión y a la evocación colectiva", señaló el diputado provincial Mariano Cascallares durante la presentación.

El enfoque de las intervenciones no es meramente estético, sino educativo. Al situar estas imágenes en el tránsito cotidiano de los vecinos, el municipio busca que el espacio público funcione como un recordatorio permanente de la historia argentina reciente, promoviendo la vigencia de los valores democráticos en las nuevas generaciones.