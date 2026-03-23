Brown Inauguró cuatro murales a 50 años del golpe militar en Brown

El Instituto Municipal de las Culturas presentó obras artísticas en Longchamps, Malvinas Argentinas, San José y Ministro Rivadavia. Rinden homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a la lírica de referentes del rock nacional.
En una acción que combina el arte público con la preservación de la memoria histórica, el Municipio de Almirante Brown presentó cuatro nuevos murales al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Las intervenciones, distribuidas en puntos estratégicos de distintas localidades, forman parte de una política cultural orientada a la reflexión colectiva sobre el quiebre institucional y la dictadura cívico-militar en Argentina.
Las obras fueron ejecutadas por el equipo de muralistas del Instituto Municipal de las Culturas, integrado por los artistas Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin, con la participación de Gustavo Alderete en la caligrafía y letras. Cada pieza utiliza un lenguaje visual cargado de simbolismo, apoyándose en íconos de la lucha por los Derechos Humanos y en la poesía de músicos que resistieron desde la cultura.
La distribución de los murales busca federalizar el homenaje, llevando el mensaje de "Memoria, Verdad y Justicia" a los centros neurálgicos de cada barrio. En Longchamps (Catamarca y Diehl), la obra se titula "Los Dinosaurios de Charly García", inspirada en la emblemática canción que metafóricamente denunció las desapariciones durante el proceso militar; mientras que Malvinas Argentinas (Echagüe y José Serrano), dedicaron un espacio al mural "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", destacando la figura de las mujeres que encabezaron la búsqueda de sus hijos y nietos.
Por otra parte, en San José (Santa Ana y Frías), bajo el nombre "Argentina y Alicia en el país", la intervención hace referencia a la obra de Serú Girán, reflejando el clima de época a través de la lírica de Charly García. Y en Ministro Rivadavia (25 de Mayo 595), frente al Polideportivo Municipal, el mural "La Memoria de León Gieco" rinde tributo a la canción que se convirtió en un himno nacional de la persistencia histórica.
Desde la gestión municipal destacaron que estos trabajos se inscriben en un programa de embellecimiento urbano que ha transformado las paredes del distrito en una galería de acceso público. "A cincuenta años del golpe, presentamos nuevos murales que invitan a la reflexión y a la evocación colectiva", señaló el diputado provincial Mariano Cascallares durante la presentación.
El enfoque de las intervenciones no es meramente estético, sino educativo. Al situar estas imágenes en el tránsito cotidiano de los vecinos, el municipio busca que el espacio público funcione como un recordatorio permanente de la historia argentina reciente, promoviendo la vigencia de los valores democráticos en las nuevas generaciones.
comentar