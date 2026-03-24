Sumaron equipos para el mantenimiento de pavimentos en Almirante Brown

Entre el equipamiento recibido se destacan las máquinas selladoras de juntas, una tecnología clave para la preservación del asfalto y el hormigón. Estos equipos permiten realizar el sellado de fisuras y juntas de dilatación, una tarea técnica esencial para la durabilidad de las calzadas. Desde la Secretaría de Infraestructura local explicaron que el uso de estas selladoras es fundamental para evitar la filtración de agua y sedimentos hacia las capas inferiores del suelo (subrasante). Al impedir que la humedad debilite la base del pavimento, se previene la formación de baches y se prolonga significativamente la vida útil de las calles recientemente pavimentadas en los barrios.