Sumaron equipos para el mantenimiento de pavimentos en Almirante Brown

Se destacan máquinas sellados de juntas, que asegura la durabilidad de las calzadas. También incorporaron un camión desobstructor, dos minipalas y un rodillo, dos chipeadoras y tres camionetas con hidroelevadoras.
El Municipio de Almirante Brown concretó una importante actualización de su flota de servicios públicos con la incorporación de maquinaria vial de última generación. Las nuevas unidades ya se encuentran operativas en distintos puntos del distrito, donde las autoridades locales supervisaron el inicio de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en la red vial.
Entre el equipamiento recibido se destacan las máquinas selladoras de juntas, una tecnología clave para la preservación del asfalto y el hormigón. Estos equipos permiten realizar el sellado de fisuras y juntas de dilatación, una tarea técnica esencial para la durabilidad de las calzadas. Desde la Secretaría de Infraestructura local explicaron que el uso de estas selladoras es fundamental para evitar la filtración de agua y sedimentos hacia las capas inferiores del suelo (subrasante). Al impedir que la humedad debilite la base del pavimento, se previene la formación de baches y se prolonga significativamente la vida útil de las calles recientemente pavimentadas en los barrios.
Además de las selladoras, el lote de maquinaria incorporado incluye un camión desobstructor, destinado a la limpieza y mantenimiento del sistema pluvial; dos mini palas y un rodillo para tareas de bacheo y nivelación de suelo; dos chipeadoras para el procesamiento de ramas y residuos de poda; y tres camionetas con hidroelevadores, destinadas a trabajos de luminarias y poda en altura en las diversas localidades.
Durante la supervisión de las tareas, se resaltó que la gestión propia de estas herramientas permite una respuesta más ágil ante los reclamos vecinales. Al respecto, el intendente interino Juan Fabiani resaltó que "esta nueva maquinaria nos permite optimizar las tareas y dar respuestas más rápidas a nuestros vecinos". La Dirección de Vialidad, además, informó que el despliegue de estos equipos será gradual y cubrirá todas las localidades del partido, priorizando aquellas zonas donde se han finalizado obras de pavimentación reciente para asegurar su correcto mantenimiento desde el inicio.
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