Vecinas de Almirante Brown tuvieron la posibilidad de realizar consultas médicas, participar de distintos talleres, charlas informativas y clases de yoga.
Cientos de vecinas de Almirante Brown se acercaron a la jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama que se llevó a cabo en el Parque Saludable Doctor Ramón Carrillo, donde se pudieron realizar controles médicos gratuitos y participar de distintas actividades. Profesionales de la salud ofrecieron charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. Además, las mujeres tuvieron la posibilidad de realizar consultas médicas, participar de distintos talleres, clases de yoga y disfrutar de caminatas por los extensos senderos del parque.
"En el marco de las actividades por Octubre Rosa, participamos en nuestro Parque Saludable Ramón Carrillo de una importante jornada de prevención y concientización del cáncer de mama con numerosas actividades, entre ellas controles mamarios, caminatas, yoga y charlas preventivas", sostuvo el intendente Mariano Cascallares, presente en el lugar. En este sentido, el jefe comunal agradeció a las distintas áreas del Municipio que participaron de la iniciativa y remarcó que "la prevención, los controles periódicos y perder el miedo son las principales herramientas para detectar esta enfermedad a tiempo".
En Argentina, el cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Afecta principalmente a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, el Municipio promovió la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Cabe destacar que la iniciativa se llevó a cabo a partir de la articulación entre las secretarías de Salud y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.
