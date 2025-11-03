Jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama

"En el marco de las actividades por Octubre Rosa, participamos en nuestro Parque Saludable Ramón Carrillo de una importante jornada de prevención y concientización del cáncer de mama con numerosas actividades, entre ellas controles mamarios, caminatas, yoga y charlas preventivas", sostuvo el intendente Mariano Cascallares, presente en el lugar. En este sentido, el jefe comunal agradeció a las distintas áreas del Municipio que participaron de la iniciativa y remarcó que "la prevención, los controles periódicos y perder el miedo son las principales herramientas para detectar esta enfermedad a tiempo".

En Argentina, el cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Afecta principalmente a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, el Municipio promovió la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad. Cabe destacar que la iniciativa se llevó a cabo a partir de la articulación entre las secretarías de Salud y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del Municipio, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.