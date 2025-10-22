Joven de Lomas Athletic, convocado para Argentina XV para ir a Europa

En la nómina está Agustín Toth, de Lomas Athletic, que buscará sumar minutos de acción con la expectativa de vestir la camiseta albiceleste del otro lado del océano Atlántico, en torno a juegos que se sostendrán el 1ro de noviembre en Irlanda y el 7 en Inglaterra.

De la Concentración Nacional participarán los 30 jugadores convocados a la gira, sumado Agustín Sarelli (Marista Rugby Club) que lo hará en condición de invitado.

¿Quiénes son los exponentes de Argentina? Federico Albrisi (Tala RC – Córdoba); Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC – URBA); Aitor Bildosola (Los Tordos – Cuyo); Facundo Cardozo (Teqüe R.C – Cuyo); Lautaro Cipriani (Club Tilcara – Entre Ríos); Lorenzo Colidio (Duendes RC – Rosario); Diego Correa (CAE – Entre Ríos); Nicolás D'Amorim (Hindú Club – URBA); Bautista Farisé (Hindú Club – URBA); Galo Fernández (Universitario – Córdoba); Octavio Filippa (Jockey Club – Córdoba); Agustín Fraga (CUBA – URBA); Benjamín Garrido (Huirapuca – Tucumán); Leonardo Gea Salim (Jockey Club – Córdoba); Julián Hernández (Marista RC – Cuyo); Alfonso Latorre (BACRC – URBA); Tomás Medina (Cardenales RC – Tucumán); Matías Medrano (Regatas Bella Vista – URBA); Francico Moreno (Universitario – Tucumán); Leonel Oviedo (Córdoba Athletic – Córdoba); Juan Cruz Pérez Rachel (Deportiva Francesa – URBA); Santiago Pernas (Alumni – URBA); Estanislao Pregot (Jockey Club – Salta); Faustino Sánchez Valarolo (Palermo Bajo – Córdoba); Lautaro Simes (Tala RC – Córdoba); Mateo Soler (Tala RC – Córdoba); Alejo Sugasti (Jockey Club – Rosario); Juan Manuel Vivas (Los Tordos – Cuyo) y Tobías Wade (Alumni – URBA) junto a Toth, de Lomas.