Joven de Lomas Athletic, convocado para Argentina XV para ir a Europa

El elenco albiceleste contará con Agustín Toth en el itinerario que habrá por el Viejo Continente para enfrentar a equipos de mucha jerarquía.
Se aproxima la gira europea para Argentina XV, que constará de dos amistosos ante Munster de Irlanda y Bristol Bears de Inglaterra, y Álvaro Galindo, el entrenador del plantel, confirmó los 30 jugadores que formarán parte de esos encuentros, dado que hasta el viernes se realizará una Concentración Nacional en Hindú Club que servirá para continuar con la puesta a punto del plantel, en tanto que, además de entrenamientos, la agenda del equipo prevé un amistoso ante Uruguay el jueves.
En la nómina está Agustín Toth, de Lomas Athletic, que buscará sumar minutos de acción con la expectativa de vestir la camiseta albiceleste del otro lado del océano Atlántico, en torno a juegos que se sostendrán el 1ro de noviembre en Irlanda y el 7 en Inglaterra.
De la Concentración Nacional participarán los 30 jugadores convocados a la gira, sumado Agustín Sarelli (Marista Rugby Club) que lo hará en condición de invitado.
¿Quiénes son los exponentes de Argentina? Federico Albrisi (Tala RC – Córdoba); Juan Pedro Bernasconi (La Plata RC – URBA); Aitor Bildosola (Los Tordos – Cuyo); Facundo Cardozo (Teqüe R.C – Cuyo); Lautaro Cipriani (Club Tilcara – Entre Ríos); Lorenzo Colidio (Duendes RC – Rosario); Diego Correa (CAE – Entre Ríos); Nicolás D'Amorim (Hindú Club – URBA); Bautista Farisé (Hindú Club – URBA); Galo Fernández (Universitario – Córdoba); Octavio Filippa (Jockey Club – Córdoba); Agustín Fraga (CUBA – URBA); Benjamín Garrido (Huirapuca – Tucumán); Leonardo Gea Salim (Jockey Club – Córdoba); Julián Hernández (Marista RC – Cuyo); Alfonso Latorre (BACRC – URBA); Tomás Medina (Cardenales RC – Tucumán); Matías Medrano (Regatas Bella Vista – URBA); Francico Moreno (Universitario – Tucumán); Leonel Oviedo (Córdoba Athletic – Córdoba); Juan Cruz Pérez Rachel (Deportiva Francesa – URBA); Santiago Pernas (Alumni – URBA); Estanislao Pregot (Jockey Club – Salta); Faustino Sánchez Valarolo (Palermo Bajo – Córdoba); Lautaro Simes (Tala RC – Córdoba); Mateo Soler (Tala RC – Córdoba); Alejo Sugasti (Jockey Club – Rosario); Juan Manuel Vivas (Los Tordos – Cuyo) y Tobías Wade (Alumni – URBA) junto a Toth, de Lomas.
