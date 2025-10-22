Monte Grande no pudo acceder a la siguiente instancia en básquet

Recta final en La Liga Federal Formativa U13 masculina. Entre sábado y domingo se desarrolló la cuarta fase del certamen nacional, compuesta por nueve cuadrangulares que marcaron el arranque de la etapa interregional, y que definieron los doce clasificados a las semifinales, también en formato cuadrangular. A lo largo de dos jornadas se disputaron un total de 54 partidos en ocho ciudades del país.

Llegaron a esta instancia los 36 mejores equipos del territorio luego de tres rondas. Clasificaron a la etapa interregional cuatro combinado de cada región excepto NOA, que clasificó uno, y Oeste, que clasifico tres. Durante el fin de semana, cada elenco disputó un total de tres encuentro y la acción se desarrolló en dos jornadas, con una fecha el sábado y fecha doble el domingo. Los ganadores de cada zona y los tres mejores segundos accedieron a la próxima ronda, de cuadrangulares semifinales, a disputarse el 1 y 2 de noviembre con sede a designar mediante proceso de licitación.

El Cuadrangular A, que se desarrolló en Resistencia, quedó para el dueño de casa, Villa San Martín, que ganó sus tres partidos. Estudiantes de Paraná hizo lo propio en el Cuadrangular B que lo tuvo como anfitrión. Alumni de Casilda resultó ganador del Cuadrangular C en Villa María tras quedarse con el desempate frente a Sparta.

El Cuadrangular D, disputado en Venado Tuerto, tuvo dos clasificados. Por un lado Sportivo Bolivar de Villa Carlos Paz, que finalizó invicto, pero también Atenas de Córdoba consiguió su boleto como uno de los mejores segundos. El Cuadrangular E en Santiago del Estero quedó para Anzorena de Mendoza tras ganar sus tres partidos. El Cuadrangular F, en Bahía Blanca, clasificó dos equipos: el ganador Regatas de San Nicolás, además de Bahiense del Norte como uno de los mejores segundos.

El Cuadrangular G, que también se organizó en Bahía Blanca, y donde se dio cita Monte Grande, tuvo a Pacífico como único clasificado tras finalizar invicto el fin de semana. ¿Qué pasó con el elenco de Esteban Echeverría? Perdió con Olimpo de Bahía Blanca por 84 a 52; con el anfitrión por 102 a 67 y finalmente con Pinocho por 84 a 64.

Independiente de Neuquén, por su parte, organizó y ganó el Cuadrangular H sin conocer la derrota. Por último, el Cuadrangular I, disputado en General Roca, tuvo dos clasificados. Ferro Carril Oeste fue el ganador con registro de 3-0 y Obras se metió como uno de los mejores segundos por diferencia de gol.