Condenado a 18 años de prisión por un brutal homicidio

Se trata de un episodio violento que fue llevado a juicio tras un año de espera e investigación por parte de los agentes judiciales. El asesino, identificado como Cristian Daniel Moreyra, de 39 años actualmente, era parte de una red de comercialización de estupefacientes en las calles bernalenses, pero además mantenía una vieja disputa personal con el fallecido por una mujer.

Lo cierto es que la noche del 2 de marzo de 2024, el recién mencionado se dirigió a la intersección de las calles Ayacucho y Yapeyú, en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Quilmes, y mató de un tiro en el pecho a Marcelo Grossano. Este último tenía en brazos a su bebé recién nacido cuando recibió el disparo y según testigos, se preocupó por su bienestar hasta que perdió la conciencia.

Así las cosas, el tirador se fugó y fue atrapado una semana después en el barrio Los Eucaliptus. Se realizaron tres allanamientos y secuestraron el arma homicida, además de dispositivos electrónicos que fueron peritados.

En el juicio estuvieron presentes los hermanos de la víctima e indicaron que la actual mujer de Moreyra había estado en pareja con Grossano y tenían un hijo en común. Esto agravó la situación en los meses previos a ser asesinado, ya que recibía constantes amenazas por parte del agresor y de su banda de narcocriminales. Finalmente, cometió el brutal asesinato y fue condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2.

La fiscal que llevó las acusaciones solicitó 21 años de reclusión, mientras que la defensa del imputado había pedido la libre absolución. Los magistrados a cargo, que dieron el veredicto condenatorio fueron Félix Romieu, Rodrigo Bagini y Pablo Pereyra.