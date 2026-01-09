Julián Lobelos se incorporó a Arsenal para reforzar el arco en el "Operativo Retorno"

La llegada de Lobelos se enmarca en una filosofía clara del nuevo cuerpo técnico: fortalecer la estructura del equipo desde el fondo hacia adelante. Aunque el guardameta no tuvo la continuidad deseada durante la última temporada en el equipo marplatense, donde solo ocupó el banco de suplentes en tres ocasiones sin sumar minutos oficiales, su formación y sus pasos previos por clubes como Defensores de Cambaceres y Acassuso avalan sus condiciones técnicas. En Sarandí confían en que el arquero pueda recuperar su mejor versión competitiva y pelear el puesto, aportando la seguridad necesaria para un torneo largo y desgastante donde la solidez defensiva suele ser el factor determinante para los equipos que logran el ascenso.

Para Arsenal, esta etapa de preparación es vital para dejar atrás las secuelas anímicas del descenso y enfocarse plenamente en el desafío de la segunda división. La confirmación de Lobelos se suma a la reciente contratación de Joaquín Ochoa Giménez, un volante ofensivo de buen pie proveniente de Real Pilar, conformando así los primeros pilares del nuevo proyecto futbolístico. Fabián Lisa ha manifestado que pretende un equipo dinámico pero equilibrado, y para ello es fundamental contar con un arquero que brinde confianza a la última línea. Lobelos, con 26 años, se encuentra en una edad de madurez ideal para la posición, y llega al Viaducto con la ambición de demostrar que está capacitado para custodiar uno de los arcos con más historia reciente en la Primera División.

El mercado de pases en Sarandí recién está comenzando y se espera que en las próximas semanas se concreten nuevas incorporaciones en todas las líneas. La subcomisión de fútbol trabaja intensamente para cerrar acuerdos con jugadores que tengan hambre de gloria y que comprendan la responsabilidad de vestir la camiseta de Arsenal en este contexto. Mientras el plantel intensifica las cargas físicas, la llegada de Julián Lobelos aporta tranquilidad al puesto del arco, permitiendo que el cuerpo técnico se enfoque ahora en reforzar los sectores creativos y la delantera, buscando conformar un grupo homogéneo que pueda devolverle la alegría al pueblo de Sarandí a finales de 2026.