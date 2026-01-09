Patricia Bullrich visita Mar del Plata para "militar" la reforma laboral

Además, la ex ministra de Seguridad encabezará el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral” en su estadía en la ciudad balnearia, acompañada por el senador provincial en uso de licencia Diego Valenzuela y el intendente local, Guillermo Montenegro, entre otros dirigentes.

Esa actividad se realizará a partir de las 17 en el Torreón del Monje, en el Paseo Jesús de Galindez, según informaron fuentes libertarias.

De esta forma, Bullrich pone en marcha el proceso de discusión de la reforma laboral que a partir de la semana próxima se activará también con representantes de la CGT en el Senado para incorporar algunos cambios en medio de la resistencia del sindicalismo.

Para los primeros días de febrero, en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, se prevé que comience a tratarse la iniciativa en la Cámara alta.

Bullrich respaldo de la Unión Europea al acuerdo con el Mercosur

Legisladores libertarios y de Provincias Unidas destacaron el respaldo de la Unión Europea (UE) al acuerdo con el Mercosur, que ahora deberá ser respaldado en el Congreso Nacional y los parlamentos de los países miembros de ese bloque.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA) del Senado, Patricia Bullrich, dijo que “Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente. Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

Destacó además que con ese acuerdo se logrará “más trabajo, más producción y más oportunidades de desarrollo e inversión”, publicó en la red social X.

El respaldo del oficialismo anticipa que la LLA buscará aprobar en Diputados y Senadores ese acuerdo entre la UE y el Mercosur.