Juzgan a mujer acusada de prender fuego y asesinar a su pareja

El tiempo de espera fue realmente largo y las campañas realizadas por los allegados del fallecido terminaron siendo constantes, a través de redes sociales, para exigir una sanción ejemplar contra la imputada con la seguridad de que ella había premeditado y efectuado el incendio de manera intencional. En los próximos días se conocerá el veredicto y no hay certezas acerca de lo que puedan llegar a decidir los magistrados a cargo de la mencionada cita.

Todo comenzó el 30 de enero de dicho año en una vivienda situada en el barrio quilmeño de La Ribera. Según sostuvieron los investigadores con el paso del tiempo y el análisis de las pericias, Carla Landini roció con alcohol a quien era su pareja en aquel entonces, Hernán Céspedes, y lo prendió fuego tras una violenta discusión. Lo cierto es que esta hipótesis es la misma que sostienen los familiares de la víctima.

Sin embargo, ella no fue presa desde un primer momento, ya que el fiscal que comenzó con el caso no ordenaba la detención. De hecho, la imputada indicó que había ocurrido un accidente doméstico y que nada pudo hacer para evitarlo, motivo por el cual no asumió la responsabilidad de la muerte del sujeto. A casi cuatro años de aquella fatídica noche, las autoridades judiciales locales decidirán sobre su futuro.

El juicio comenzó el jueves y se lleva a cabo en Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Quilmes, con la participación y conducción de los jueces Darío Hernández, Diego Feustel y Alejandro Portunato. El fiscal Andrés Nieva Woodgate pidió la pena para la sindicada sobre “Homicidio simple”, ya que para él está acreditada su participación en el hecho, a pesar de la negativa.

Así las cosas, Silvia González representa a Landini y buscarán la absolución de todos los cargos, mientras que familiares de Céspedes hicieron varios descargos en redes sociales pidiendo una pena ejemplar para la mujer.

“Estamos en la lucha de la maldita justicia, sufriendo día a día como ustedes en este pedido desesperado que, aunque no nos devolverá a Hernán, queremos la tranquilidad de que esté presa y que ninguna pareja más de esta basura sea otro Hernán”, indicó una allegada, quien tuvo gran repercusión de otros conocidos.

Cabe destacar que el fallecido fue rescatado con vida de la escena por profesionales médicos, pero agonizó cuatro días y falleció finalmente en el Hospital de Quilmes, por las graves heridas sufridas.