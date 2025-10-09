Juzgan a sujeto acusado de abusar de tres niñas de entre 8 y 15 años

Se trata de un caso que dejó huellas imborrables en las niñas que fueron víctimas de este hombre, quien se ganó su confianza primero y luego las agredió de manera brutal. A pesar del paso del tiempo, los recuerdos no se borraron y la justicia tardó mucho en resolverlo y llevarlo a juicio. Es por eso que mientras la cita se desarrolla, el fiscal a cargo exigió la mencionada condena.

Los abusos ocurrieron durante un largo lapso y fueron denunciados en 2017. Las niñas, que en ese momento tenían entre 8 y 15 años, quedaban bajo el cuidado del sujeto, identificado como Hugo Llanos, que era amigo de la familia. En esos momentos en soledad, este las llevaba a una habitación y perpetraba los terribles actos. En el juicio, una de las damnificadas que ya es mayor de edad, sostuvo que llegó a utilizar juguetes sexuales y que luego las mantuvo bajo amenaza para que no contaran a nadie lo que les hacía. Además, indicó que primero la contactó a ella y que en consecuencia la persuadió para poder también llegar a las otras niñas.

Las víctimas pidieron no cruzarse con el abusador y una psicóloga brindó un informe que explica las secuelas de una de las chicas abusadas. Según explicó, presenta “daños gravísimos y secuelas semejantes a cuadros clínicos de depresión e ideas tendientes al suicidio”. Todo esto es producto del sufrimiento que todas atravesaron desde tan corta edad y con la angustia por la impunidad de que su verdugo no fue aprehendido ni enjuiciado hasta la actualidad.

Todo ocurrió en una vivienda de Villa España, en Berazategui, distrito del cual son oriundas. Ahora, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, el fiscal Sebastián Videla, en representación a las damnificadas, pidió la pena de 38 años de reclusión para Llanos por el delito de “abuso sexual con acceso” carnal, teniendo en cuenta toda la presentación de pruebas. Por su parte, el abogado defensor del acusado solicitó su absolución de los cargos.

La decisión acerca de la culpabilidad y los tiempos de la condena se conocerán recién la próxima semana y estará en manos de los magistrados a cargo del juicio, Félix Romieu, Rodrigo Bagini y Pablo Pereyra. Mientras tanto las familias de las damnificadas piden que el agresor pase muchísimo tiempo tras las rejas por todos los daños causados y las secuelas que quedaron de por vida en la mente de las niñas.