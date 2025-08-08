Kicillof entregó nuevos patrulleros para fortalecer la seguridad

"Venimos a Ezeiza a traer nuevos patrulleros que fueron adquiridos con fondos de la provincia de Buenos Aires: aquí los recursos no se utilizan para la especulación y la timba, sino para brindarles a los y las bonaerenses la tranquilidad que necesitan", sostuvo el mandatario.

En ese sentido advirtió que "vamos a seguir reclamando ante la Corte Suprema por lo que nos corresponde: no se puede festejar un superávit que está construido sobre la base de lo que el Gobierno nacional les robó a las provincias".

Por su parte, Magario subrayó: "Como contraste a la crueldad y a la ausencia del Gobierno nacional, en la Provincia seguimos apostando por el trabajo para dar respuestas a las necesidades de la sociedad". "No vamos a detener nuestra inversión en materia de seguridad, de educación, ni de salud, porque nosotros gobernamos para la gente", añadió.

Los nuevos patrulleros fueron adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad bonaerense y permitirán fortalecer la prevención y el combate del delito en diferentes barrios del distrito.

Al respecto, Alonso remarcó: "No coincidimos con la idea de destruir el Estado, sin él estos patrulleros no estarían presentes en Ezeiza: en la provincia de Buenos Aires tenemos la vocación de trabajar mancomunadamente con los municipios y de invertir para mejorar cada día la seguridad de los vecinos".

"Gracias al trabajo conjunto, hoy nuestro municipio cuenta con 15 nuevos móviles para reforzar la seguridad: no hay otro camino que un Estado presente y comprometido para garantizar la tranquilidad en nuestros barrios", subrayó Granados.

Además, el gobernador y el intendente reinauguraron la plaza Juan Manuel de Rosas tras la colocación de nueva iluminación, juegos infantiles, veredas, equipamiento urbano y forestación. Las obras forman parte del proyecto de nuevo acceso a Carlos Spegazzini, que contemplaron también la repavimentación de 250 metros de la Ruta Nacional 205 y su nueva semaforización.

Por último, Kicillof remarcó: "Ya nadie duda de que el ajuste y la motosierra no eran para la casta, sino para los eslabones más débiles de nuestra sociedad: cuando ataca a los trabajadores, a los jubilados y a la industria, Milei lo que pretende es destruir la Argentina que conocemos y soñamos". "Ante ello, vamos a redoblar los esfuerzos y a demostrar el próximo 7 de septiembre que nunca van a poder darse el gusto de ver a la provincia de Buenos Aires con los brazos caídos", concluyó.