La clave del buen momento de Arsenal según Darío Franco

En un momento de paridad con Güemes, el equipo de Avellaneda piensa en el siguiente paso, sin dejar de disfrutar lo conseguido el fin de semana pasado, que fue noticia en todo el país. "Hay que disfrutar esta victoria, pero ya debemos pensar en el próximo partido. Necesitamos volver a ganar", remarcó Franco, quien luego agregó: "Tuvimos contundencia, se abrió rápido el partido. Fue un triunfo vital, pero ya hay que pensar en el lunes".

"Tratamos de proponer una forma de jugar y los chicos la fueron incorporando. Por eso digo que el mérito es de ellos. Para mí significa mucho que el equipo plasme lo que trabajamos en la semana", concluyó el técnico del Arse.

Después de los resultados positivos obtenidos recientemente, el equipo de Sarandí estaría disputando un desempate con Güemes para evitar el descenso. El próximo lunes, a las 15, se llevará a cabo un duelo clave ante Tristán Suárez.