La vuelta de Bruno Sepúlveda le da tranquilidad a Banfield en la Liga Profesional

El director técnico, Pedro Troglio, confirmó que el jugador "va a estar disponible" para el próximo encuentro, que se disputará el sábado 13 de septiembre en el estadio Libertadores de América. En diálogo con el periodista Pedro Facio, el DT también adelantó que Tomás Nasif, otro de los delanteros lesionados, volverá a jugar en aproximadamente un mes. Esta recuperación es fundamental para el "Taladro" en la recta final del campeonato, ya que Sepúlveda es un jugador importante que aportará una nueva opción en el ataque, donde el equipo cuenta con Rodrigo Auzmedi y Mauro Méndez, dos de los futbolistas más destacados del Clausura.

Sepúlveda, quien supo brillar en Barracas Central, ha tenido un 2024 complicado por una lesión en el dedo gordo del pie que lo obligó a pasar por el quirófano en dos oportunidades, permitiéndole jugar apenas tres partidos desde noviembre del año pasado. La lesión se originó por un sobrehueso que tuvo que ser extirpado, lo que generó un edema óseo y un sangrado que retrasó su recuperación. Por este motivo, el goleador, que acumula 10 tantos con la camiseta de Banfield, se perdió los primeros cinco partidos del 2025 y, tras su breve regreso en febrero, volvió a resentirse.

En su momento, el club había emitido un comunicado informando que el jugador sería sometido a una nueva intervención quirúrgica debido a que la evolución de su lesión había sido desfavorable. Afortunadamente, lo peor ya es parte del pasado para Sepúlveda, quien ahora comienza una nueva etapa en Banfield, buscando ganarse un lugar en el equipo de Pedro Troglio para ayudar en la recta final de la temporada.