Talleres afronta un clásico con necesidades urgentes

El elenco de Jorge Vivaldo literalmente depende de un milagro para la permanencia y buscará llevarse el triunfo del estadio Beranger, a fin de por lo menos respirar tranquilo y proyectar una sumatoria salvadora.

Su panorama es límite y no puede obtener otro resultado que no sea ganar, por lo tanto el Albirrojo se enfoca en un triunfo esta noche ante el Celeste.

Si bien el equipo de perdió contra Defensores Unidos tuvo algunas falencias, para Vivaldo la apuesta serán los mismos once, por lo tanto el elenco formaría con: Damián Tello; Maximiliano Rodríguez, Sánchez, Nicolás Malvacio y Patricio Romero; Miguel Taborda, Nelson Acevedo, Gabriel Rocha y Matías Flores; Camilo Viganoni y Leonel Barrios.