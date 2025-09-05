Los Andes cuenta con un refuerzo desde la Primera

El exponente de la última línea Uriel Sosa se añadió a la plantilla principal del Milrayitas y la idea tanto del propio jugador como de los dirigentes del Bicho es que gane terreno en una divisional menor con la intención de dar el salto de calidad en el corto plazo.

El futbolista, profesional desde mediados de 2024, disputó 40 partidos en la Reserva del Bicho y convirtió dos goles. Ahora tendrá la chance de sumar minutos en la Primera Nacional bajo la conducción de Leonardo Lemos, que atraviesa un momento complicado por la gran cantidad de bajas en defensa, y justamente pretenderá ganar una pieza de renombre, con recorrido en elite, para que se acoplen los demás a la estructura bajo su órbita.

El club de Lomas de Zamora arrastra lesiones de Lucas Barrientos, Nazareno Fernández Colombo, Gabriel Carrasco y Gonzalo Cozzoni; molestias musculares de Brian Leizza; la suspensión de Francisco Marco y la salida de Román Riquelme, lo que obligó a reforzar la última línea rápidamente para apaciguar una compleja urgencia.

La llegada de Sosa se convierte en una alternativa importante para un Los Andes que busca sostenerse en la categoría y recuperar solidez defensiva en el tramo final del torneo, dado que se está en plena lucha en el tramo final del certamen, con la idea de escapar del fondo y quedar a tiro de una plaza en el Reducido, el gran sueño de intentar dar el salto a la máxima categoría.