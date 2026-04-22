La intendenta de Vicente López presentó las obras del nuevo laboratorio de bacteriología en el Hospital Houssay

La obra se enmarca en un plan integral de modernización del sistema de salud municipal, que ya suma más de 20 intervenciones en los últimos años, entre ellas la renovación de guardias, salas de internación y la puesta en marcha del Instituto de Cardiología. Con la incorporación del nuevo laboratorio de bacteriología, el Hospital Houssay consolida una transformación iniciada en 2022, que abarca desde la unidad de terapia intensiva hasta la creación de un hospital de día para pacientes oncológicos, reafirmando el compromiso del municipio con la incorporación de tecnología y la mejora continua en la calidad de atención a la comunidad.

Finalmente, la intendenta resaltó la importancia de mantener la calidad frente a los desafíos actuales del sistema sanitario. “Vamos a seguir gestionando como corresponde, priorizando la salud de cada vecino y trabajando para que Vicente López siga siendo una referencia en salud pública moderna y de calidad”, concluyó Martínez.