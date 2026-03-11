La Municipalidad de Almirante Brown instala más alarmas comunitarias

El intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, supervisaron la colocación de dispositivos en puntos estratégicos. Con más de 700 equipos activos, la comuna busca alcanzar una cobertura total del territorio durante este año.
En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, el Municipio de Almirante Brown procedió a la instalación de nuevos dispositivos de alerta en la intersección de las calles Belgrano y Marco Avellaneda. La jornada contó con la presencia de autoridades municipales y vecinos, quienes recibieron capacitación técnica sobre el uso de estas herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito.
Con esta nueva incorporación, la localidad de Rafael Calzada alcanza los 65 dispositivos operativos, integrándose a una red distrital que ya suma 710 alarmas. Según proyecciones oficiales, la gestión local apunta a superar las 800 unidades antes de finalizar el año para garantizar una cobertura prácticamente total en todas las localidades del partido.
El sistema de alarmas comunitarias destaca por su carácter participativo. Durante el operativo, especialistas de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana asesoraron a los residentes en la configuración de la aplicación "Brown Previene", plataforma que centraliza el control de los dispositivos.
Desde sus teléfonos móviles, los vecinos pueden ejecutar diversas funciones preventivas, como el encendido de reflectores LED de alta potencia, activar las sirenas para disuasión ante situaciones sospechosas, o utilizar el botón de pánico, que envía una señal de emergencia inmediata al Centro de Operaciones Municipal (COM), permitiendo el despacho de fuerzas de seguridad o servicios de salud.
La instalación de estas alarmas no funciona de manera aislada, sino que se complementa con una infraestructura tecnológica de vigilancia de alta complejidad. El distrito dispone actualmente de más de 2.100 cámaras de monitoreo y 221 paradas seguras distribuidas estratégicamente. Asimismo, el sistema de seguridad se apoya en el Anillo Digital, conformado por 106 cámaras lectoras de patentes que procesan el flujo de un millón de vehículos diarios, facilitando la detección de rodados con pedido de secuestro.
Al respecto, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, coincidieron en que la organización comunitaria es un pilar fundamental. Actualmente, más de 60 mil vecinos ya se encuentran registrados en el sistema de alertas móviles, estableciendo un vínculo directo y en tiempo real entre el ciudadano y el centro de control municipal.
