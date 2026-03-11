La Municipalidad de Almirante Brown instala más alarmas comunitarias

La instalación de estas alarmas no funciona de manera aislada, sino que se complementa con una infraestructura tecnológica de vigilancia de alta complejidad. El distrito dispone actualmente de más de 2.100 cámaras de monitoreo y 221 paradas seguras distribuidas estratégicamente. Asimismo, el sistema de seguridad se apoya en el Anillo Digital, conformado por 106 cámaras lectoras de patentes que procesan el flujo de un millón de vehículos diarios, facilitando la detección de rodados con pedido de secuestro.

Al respecto, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, coincidieron en que la organización comunitaria es un pilar fundamental. Actualmente, más de 60 mil vecinos ya se encuentran registrados en el sistema de alertas móviles, estableciendo un vínculo directo y en tiempo real entre el ciudadano y el centro de control municipal.