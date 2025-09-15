La Municipalidad de Almirante Brown lanzó un sitio web más accesible y amigable

"La centralidad del nuevo sitio web radica en la rapidez y simplificación del acceso a los servicios que brinda nuestra comuna", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Para ello, la flamante página www.brown.gob.ar cuenta con enlaces directos de todos los servicios sistematizados, entre ellos, para pagar tasas de manera electrónica, gestionar libretas sanitarias, licencias de conducir y realizar solicitudes para comunicar alguna inquietud o aportar sugerencias.

Además se puede acceder a la ventanilla única para realizar trámites de forma online, lo que permite minimizar las gestiones presenciales. La propuesta se focaliza en la ampliación del abanico de prestaciones sistematizadas por medio de la web institucional para que el vecino tenga todo canalizado en un solo espacio.

También se incorporó una guía de trámites donde se detallan todos los requisitos para las gestiones que se pueden realizar en la comuna. Y además es de acceso público el geoportal donde se pueden conocer todas las capas de información geográfica del Municipio en tiempo real, como los centros de atención primaria de la salud, hospitales, avenidas y espacios verdes.

La plataforma posee una información más detallada de otras dependencias e iniciativas del Municipio, entre ellos, el nuevo sistema de Telemedicina, una modalidad que permite consultar a médicos clínicos y pediatras y tener asistencia de salud mental, sin necesidad de salir de su casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y durante todo el año.

También respecto de otros programas, tales como, "Descubrí Brown", "Brown Verde" o "Brown Previene", una aplicación móvil gratuita desarrollada por el Municipio que permite centralizar todos los servicios de emergencia del distrito en una sola herramienta.

En el portal, además los vecinos pueden acceder a otros datos que hacen a la transparencia del gobierno municipal, con declaraciones juradas, estado presupuestario, decretos publicados en el boletín oficial y las normativas legislativas. También, se publican noticias respecto de la obras y actividades que lleva adelante la actual gestión del Municipio.

La nueva herramienta, que se puso en funcionamiento durante el pasado mes de agosto, tiene un diseño funcional y estético y una interfaz fácil de usar.

"Diseñamos una nueva plataforma digital, más accesible y de fácil navegación con el objetivo de que nuestros vecinos puedan encontrar en ella todos los servicios que ofrece el Estado Municipal. Con el nuevo sitio ampliamos las prestaciones sistematizadas para que la comunidad tenga todo en un solo lugar, y encuentre respuestas y soluciones", reforzó el intendente.