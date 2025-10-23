La plaza de Burzaco luce renovada con más juegos y nueva infraestructura

Dichos trabajos corresponden a la segunda etapa de la obra que la comuna lleva adelante en el espacio verde ubicado en 25 de Mayo y Quintana. En el lugar se concretó, en una primera instancia, la remodelación del patio infantil con la incorporación de juegos integradores para promover una mayor inclusión.

Actualmente, se trabaja en el armado del nuevo circuito saludable con la construcción de veredas que conectarán a los diferentes equipos aeróbicos que se instalarán para que los vecinos puedan ejercitar distintas partes del cuerpo. Este es un espacio pensado para promover el bienestar físico y emocional de la comunidad y representa una invitación a incorporar el ejercicio en la rutina diaria al aire libre, en un lugar cercano y gratuito.

Por otro lado, en el patio de juegos infantiles se instalaron un mangrullo integrador, un mangrullo con toboganes, una calesita, dos pórticos de hamacas -con butacón integrador- y cuatro sube y baja simples. Cabe señalar que se realizó el replanteo de los juegos y equipos en cada sector para adecuarse a la estructura arbórea de la plaza. Los trabajos que arrancaron a mediados del mes de septiembre quedarían terminados a más tardar en noviembre próximo.

"Seguimos renovando nuestros espacios públicos en las doce localidades del distrito con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. La recuperación de estos sitios es primordial no solo para la recreación y esparcimiento sino para la salud de nuestra gente por eso avanzamos con la instalación de nuevos juegos para los chicos y equipos de salud para los más grandes que quieran realizar ejercicios físicos", señaló el intendente Mariano Cascallares.