La segunda edición de la Copa Argentina del Pan Dulce, con multitudinaria concurrencia

El certamen contó con la presencia del intendente Jorge Ferraresi y de la jefa de Gabinete de la Comuna, Magdalena Sierra, quienes recorrieron el encuentro que reunió todas las variedades de pan dulce, grandes productores y emprendedores, panes de autor con propuestas novedosas y stands con degustaciones.

Resultaron ganadores: en el 1° puesto, "Pertutti"; 2do puesto "Baresi"; y 3er puesto, "Don Telmo". En la categoría Pan Dulce Emprendedor, el campeón fue "Lucas Pastelería". Además, hubo recitales con entrada libre y gratuita. En la primera fecha, 40 mil personas presenciaron los shows en vivo de Uriel Lozano, Los Lirios y la Orquesta Kaluqueña. Mientras que en el cierre de la Copa en el Parque La Estación, más de 50 mil vecinos disfrutaron de los recitales del Grupo Anaconda y Los del Bohío.

Al respecto, el jefe comunal expresó, a través de sus redes sociales, que "desde la Municipalidad de Avellaneda queremos que puedan compartir estas propuestas y vivir momentos felices en familia y junto con amigos en nuestra ciudad".

El público también recorrió el Parque Navideño ubicado en el mismo predio, con escenografías temáticas para lograr las fotos más lindas, la presencia de Papá Noel charlando con los chicos y actividades gratuitas para las infancias, entre otras atracciones. Este paseo gratuito, ubicado en Güemes 700, se puede recorrer entre este miércoles y el domingo y del martes 16 al martes 23, de 16 a 21. "Terminó esta competencia, con la consagración de Pertutti como el Pan Dulce ganador de la Copa, pero recuerden que todavía pueden acercarse a disfrutar en el hermoso Parque Navideño", agregó el intendente.