La U cayó y quedó en zona roja

Perdió ante All Boys por 2 a 1 y con 24 puntos está entre los últimos tres. El próximo encuentro es desafiante: enfrentará a Libertadores, el puntero del campeonato.
Unión de Ezpeleta no pudo ante All Boys y perdió 2-1 en Ferroviario, en un duelo clave por la permanencia. El equipo dirigido por Lucas Luzuriaga quedó en zona de descenso y ahora depende de lo que ocurra en los partidos restantes de la fecha 29 para saber si logra salir del fondo.
El encuentro era una verdadera final anticipada. Ambos llegaban con la necesidad imperiosa de sumar para escaparle a los puestos de castigo, y fue el conjunto de Floresta el que terminó celebrando. Con esta victoria, All Boys llegó a 26 puntos y, al menos de forma momentánea, logró respirar aliviado.
La situación en la parte baja de la tabla está al rojo vivo: El Talar, con 24 unidades y mejor diferencia de gol, hoy se estaría salvando. Detrás aparecen CIDECO y Ezpeleta, ambos con 24 puntos, dentro de la temida zona roja, mientras que Parque, con 15, cierra la tabla y ya parece condenado.
Para la U, la derrota dolió por el contexto y por lo que se viene. Quedan solo cinco fechas y cada punto vale oro. El próximo compromiso será ante nada menos que Libertadores, el puntero del campeonato, que viene de perder por 5-4 frente a su escolta, GEVS, y buscará recuperarse rápidamente.
El desafío no será sencillo: Libertadores lidera con 59 puntos, seguido muy de cerca por Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, que suma 58. Sin embargo, en Ezpeleta saben que no hay margen de error y que cualquier tropiezo puede ser determinante.
Con el descenso respirándole en la nuca, el conjunto naranja deberá reencontrarse con su mejor versión y sumar de inmediato para mantenerse con vida en una definición apasionante de la Primera C de futsal.
