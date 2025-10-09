La U cayó y quedó en zona roja

El encuentro era una verdadera final anticipada. Ambos llegaban con la necesidad imperiosa de sumar para escaparle a los puestos de castigo, y fue el conjunto de Floresta el que terminó celebrando. Con esta victoria, All Boys llegó a 26 puntos y, al menos de forma momentánea, logró respirar aliviado.

La situación en la parte baja de la tabla está al rojo vivo: El Talar, con 24 unidades y mejor diferencia de gol, hoy se estaría salvando. Detrás aparecen CIDECO y Ezpeleta, ambos con 24 puntos, dentro de la temida zona roja, mientras que Parque, con 15, cierra la tabla y ya parece condenado.

Para la U, la derrota dolió por el contexto y por lo que se viene. Quedan solo cinco fechas y cada punto vale oro. El próximo compromiso será ante nada menos que Libertadores, el puntero del campeonato, que viene de perder por 5-4 frente a su escolta, GEVS, y buscará recuperarse rápidamente.

El desafío no será sencillo: Libertadores lidera con 59 puntos, seguido muy de cerca por Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, que suma 58. Sin embargo, en Ezpeleta saben que no hay margen de error y que cualquier tropiezo puede ser determinante.

Con el descenso respirándole en la nuca, el conjunto naranja deberá reencontrarse con su mejor versión y sumar de inmediato para mantenerse con vida en una definición apasionante de la Primera C de futsal.