La Universidad de Brown abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026

La misma se organiza en dos etapas: el lunes y martes para la nueva Licenciatura en Enfermería, y del 3 al 14 de noviembre para las otras 14 carreras de grado y pregrado que integran su propuesta académica. Todas las preinscripciones se podrán completar de forma online a través del sitio oficial https://inscripcion.unab.edu.ar/inscripcion/unab/, donde se detallan los pasos a seguir y los requisitos de ingreso.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares anunció que "la Licenciatura en Enfermería comenzará a dictarse en 2026 con una duración de 5 años, y al finalizar el tercer año el estudiante obtiene el título intermedio de enfermero". Con una formación que combina teoría y práctica, busca formar profesionales altamente capacitados para el cuidado de las personas y comunidades, desde la atención primaria hasta los cuidados críticos, con una sólida base científica, humanística y ética.

Los egresados podrán desempeñarse en el sistema de salud público o privado, y estarán preparados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud y trabajar en equipos interdisciplinarios.

Con la incorporación de Enfermería, la UNaB ofrece hoy 14 carreras: licenciaturas en Administración, Ciencia de Datos, Ciencia Política, Enseñanza de la Matemática y Logística y Transporte, junto con las tecnicaturas universitarias en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, y Programación.