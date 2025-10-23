La Universidad de Brown abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026

A partir del lunes los interesados se podrán anotar en las 15 carreras de grado y pregrado que forman parte de la propuesta académica de esa institución. Lanzan nueva licenciatura en Enfermería.
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) informó el calendario de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, que este año se realizará de manera completamente virtual a través de su sitio web: www.unab.edu.ar.
La misma se organiza en dos etapas: el lunes y martes para la nueva Licenciatura en Enfermería, y del 3 al 14 de noviembre para las otras 14 carreras de grado y pregrado que integran su propuesta académica. Todas las preinscripciones se podrán completar de forma online a través del sitio oficial https://inscripcion.unab.edu.ar/inscripcion/unab/, donde se detallan los pasos a seguir y los requisitos de ingreso.
En ese marco, el intendente Mariano Cascallares anunció que "la Licenciatura en Enfermería comenzará a dictarse en 2026 con una duración de 5 años, y al finalizar el tercer año el estudiante obtiene el título intermedio de enfermero". Con una formación que combina teoría y práctica, busca formar profesionales altamente capacitados para el cuidado de las personas y comunidades, desde la atención primaria hasta los cuidados críticos, con una sólida base científica, humanística y ética.
Los egresados podrán desempeñarse en el sistema de salud público o privado, y estarán preparados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud y trabajar en equipos interdisciplinarios.
Con la incorporación de Enfermería, la UNaB ofrece hoy 14 carreras: licenciaturas en Administración, Ciencia de Datos, Ciencia Política, Enseñanza de la Matemática y Logística y Transporte, junto con las tecnicaturas universitarias en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, y Programación.
