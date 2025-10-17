Lanús busca un triunfo para quedar en la cima de forma transitoria

El Granate viene de ganarle como visitante a Independiente en Avellaneda y es el escolta de Deportivo Riestra, pues tiene 23 puntos y lleva 7 partidos sin perder entre certamen doméstico y la Copa Sudamericana, donde es semifinalista y tendrá este cruce como previa de la excursión del otro lado de la Cordillera de Los Andes para medir fuerzas con Universidad de Chile.

El equipo dirigido por Mauricio Pelegrino acumula cinco triunfos y dos empates, teniendo en cuenta ambas competencias, y ahora intentará revalidar credenciales para intentar avanzar a paso firme en un torneo más que complicado.

El Tomba viene de igualar frente a Independiente Rivadavia en el choque de equipos mendocinos y acumula cinco encuentros sin ganar, con cuatro empates y una derrota. El Expreso se ubica penúltimo en la Zona B con 10 puntos, a cinco de la zona de clasificación a los playoffs, y en la tabla anual está antepenúltimo con 27 puntos, tres más que Aldosivi y cuatro más que San Martín de San Juan que por ahora está descendiendo.

En torno al historial, lo concreto es que se enfrentaron en 30 ocasiones, el Granate ganó 12, el Tomba se impuso en nueve ocasiones y se registraron también nueve empates. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue igualdad sin goles en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 13 del torneo Apertura. Ahora tocará en la cancha del Grana.

Así la situación, Lanús iría en su once con Nahuel Losada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Moreno; Eduardo Salvio y Walter Bou.

Godoy Cruz, por su parte, iría con Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi.