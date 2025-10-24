Lanús y un resultado agridulce en las semis de la Sudamericana

El Granate, que tuvo un primer tiempo a pura contundencia, con un doblete de Rodrigo Castillo al promediar el segmento, no entendió cómo abroquelarse en el fondo ante el aluvión del rival y el anfitrión halló la fórmula primero para descontar y después para igualar, este último caso en el instante final, mediante un penal polémico que cobró el árbitro.

Tras una escandalosa previa al encuentro donde su micro fue apedreado, el combinado de la zona sur del conurbano bonaerense no logró sostener su ventaja inicial y empató 2-2 en el estadio Nacional de Santiago, y ahora deberá perfilarse para el desquite en casa.

Si bien el artillero proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata adelantó a la visita con un gol de mitad de cancha incluido, el dueño de casa logró descontar gracias al blooper de Nahuel Losada que permitió el tanto de Lucas Di Yorio y se quedó con un valioso empate tras un polémico penal sancionado en el último minuto del encuentro que Charles Aránguiz cambió por el 2-2 final.

Se trató de un gol que desató un fuerte cruce entre los bancos de los suplentes y aumenta la temperatura de una serie que se definirá este próximo jueves en La Fortaleza, por un lugar en la final del torneo, que se desarrollará en Paraguay.