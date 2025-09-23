Lanzan la segunda edición del Congreso de la Comunidad de Lomas

El mismo tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, desde las 9, en el Parque Municipal Eva Perón, ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas-. La actividad es abierta a toda la comunidad y puede participar cualquier persona interesada que tenga domicilio en el distrito.

"Te invitamos a formar parte de esta propuesta abierta a todos los vecinos e instituciones para debatir ideas y construir juntos la Agenda de Gestión 2026. Tus ideas son muy importantes para el Gobierno de la Comunidad", es la invitación que el intendente Federico Otermín comparte desde sus redes sociales.

Durante esa jornada, se presentarán las acciones desarrolladas en 2024 en áreas como seguridad, educación, salud, deporte y cultura, entre otras, para luego dar paso al trabajo en conjunto para intercambiar ideas y diseñar nuevas propuestas de la Agenda de Gestión 2026 que implementará el gobierno.

Se van a abordar más de 15 temáticas vinculadas a adultos mayores, ambiente, comunidades migrantes, cultura, deportes, discapacidad y accesibilidad, educación, juventud, géneros y diversidad, derechos humanos, producción y comercio, salud, seguridad, clubes de barrio, comunidades de fe y hábitat, entre otras.

Cabe recordar que en la primera edición, de la que participaron más de 2.500 vecinos, se diseñó el Plan de Gobierno 2025, a partir del cual se incorporaron 25 programas en base a los intereses y propuestas de la gente.

Los interesados en participar del Congreso de la Comunidad 2025 deberán inscribirse en https://lomasdezamora.gov.ar/formularios/congreso-de-la-comunidad-2025, donde deberán completar sus datos personales y las áreas de interés en la que desea cooperar.