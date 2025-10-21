Provincia

Lanzaron campaña solidaria para el Hostal José Puzio

Perteneciente al Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda, el objetivo es reunir donaciones para las necesidades básicas de los niños hospitalizados y sus familias.

Los responsables del Hostal José Puzio del Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón (ex Finochietto) de Sarandí -distrito de Avellaneda-, lanzó una nueva campaña solidaria con la misión de reunir donaciones para cubrir las necesidades básicas de los niños hospitalizados y sus familias.

Situado en Anatole France 773, dentro del predio del establecimiento de salud, el hostal brinda alojamiento gratuito con pensión completa a los familiares de pacientes internados que llegan desde localidades lejanas. Este espacio, que funciona desde el año 2006 y fue reinaugurado en 2013 bajo el nombre de José Miguel Puzio -en honor a un vecino destacado de Dock Sud y colaborador incansable del hospital-, se sostiene gracias a la labor desinteresada de voluntarias y el aporte de la comunidad.

Desde la organización del alojamiento, se solicita la colaboración de la comunidad para recibir donaciones de shampú y acondicionador, jabón de tocador, maquinitas de afeitar, papel higiénico, toallitas higiénicas, mantas, camperas de abrigo, y toallas y toallones. Estos productos son fundamentales para garantizar una estadía digna a quienes se encuentran acompañando a un ser querido en tratamiento.

Las donaciones pueden acercarse al propio nosocomio, o bien al Centro de Jubilados Sarandí, ubicado en Brandsen 2650, todos los días hábiles de 10 a 16. Para mayor información o para coordinar entregas, los interesados pueden comunicarse al 7713-3890 o al 11-3239-3983 (Graciela). El Hostal José Puzio no sólo ofrece un techo y alimento a los familiares de pacientes, sino también un lugar de contención emocional. Cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina, baños diferenciados y lavadero, y permanece abierto todos los días del año.

Además, en sus instalaciones se dictan talleres gratuitos de costura, tejido, telares, meditación, cocina y reflexión, brindando un espacio de aprendizaje y encuentro para quienes lo necesiten. “Estas actividades también son llevadas adelante por voluntarios comprometidos con el bienestar de la comunidad”, sostuvieron los responsables del hostal.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados