Lanzaron campaña solidaria para el Hostal José Puzio

Situado en Anatole France 773, dentro del predio del establecimiento de salud, el hostal brinda alojamiento gratuito con pensión completa a los familiares de pacientes internados que llegan desde localidades lejanas. Este espacio, que funciona desde el año 2006 y fue reinaugurado en 2013 bajo el nombre de José Miguel Puzio -en honor a un vecino destacado de Dock Sud y colaborador incansable del hospital-, se sostiene gracias a la labor desinteresada de voluntarias y el aporte de la comunidad.

Desde la organización del alojamiento, se solicita la colaboración de la comunidad para recibir donaciones de shampú y acondicionador, jabón de tocador, maquinitas de afeitar, papel higiénico, toallitas higiénicas, mantas, camperas de abrigo, y toallas y toallones. Estos productos son fundamentales para garantizar una estadía digna a quienes se encuentran acompañando a un ser querido en tratamiento.

Las donaciones pueden acercarse al propio nosocomio, o bien al Centro de Jubilados Sarandí, ubicado en Brandsen 2650, todos los días hábiles de 10 a 16. Para mayor información o para coordinar entregas, los interesados pueden comunicarse al 7713-3890 o al 11-3239-3983 (Graciela). El Hostal José Puzio no sólo ofrece un techo y alimento a los familiares de pacientes, sino también un lugar de contención emocional. Cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina, baños diferenciados y lavadero, y permanece abierto todos los días del año.

Además, en sus instalaciones se dictan talleres gratuitos de costura, tejido, telares, meditación, cocina y reflexión, brindando un espacio de aprendizaje y encuentro para quienes lo necesiten. “Estas actividades también son llevadas adelante por voluntarios comprometidos con el bienestar de la comunidad”, sostuvieron los responsables del hostal.