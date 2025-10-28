Lanzaron la marca "Hecho en Brown" para continuar fortaleciendo la economía popular

La presentación, que estuvo a cargo del intendente Mariano Cascallares y el subsecretario de Economía Popular bonaerense, Daniel Menéndez, tuvo lugar en la Casa de la Cultura. La misma se dio en el marco del programa Fortalecer para Crecer y de un convenio firmado con la Subsecretaría de Economía Popular del mencionado ministerio y contempló además la entrega de certificados de asistencia a los participantes del programa.

La marca "Hecho en Brown" tiene como objetivo garantizar el origen, la calidad y la autenticidad artesanal de los productos elaborados en el distrito, consolidando un ecosistema productivo regional basado en el trabajo justo, la producción sostenible y el arraigo territorial. Asimismo, busca fomentar el consumo consciente y fortalecer la confianza del consumidor, asegurando la trazabilidad de los bienes con sello browniano.

En ese marco, Mariano Cascallares destacó que "esta marca representa el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de nuestros emprendedores, que todos los días hacen crecer a Almirante Brown con trabajo y con identidad". Por su parte, Ménedez sostuvo que "esta marca colectiva representa un paso fundamental para consolidar un ecosistema productivo local basado en el trabajo justo, la innovación responsable y el arraigo territorial. 'Hecho en Brown' no solo certifica la calidad y autenticidad de los productos, sino que también celebra la identidad de nuestros emprendedores y su aporte al desarrollo local".

La certificación está destinada a productores, artesanos y emprendedores que desarrollen bienes genuinos con participación manual o artesanal significativa, priorizando aquellos que integren identidad local, valor cultural y prácticas sostenibles. Durante la jornada se entregaron certificados a los primeros 30 participantes y se desarrolló una clase magistral denominada "La revolución digital: cómo la inteligencia artificial transforma las redes sociales", que brindó herramientas prácticas sobre el uso estratégico de redes sociales y el aprovechamiento de tecnologías de inteligencia artificial para impulsar la innovación y la visibilidad de los emprendimientos en entornos digitales.

Participaron del acto el secretario de Relaciones con la Comunidad browniano, Federico Sassone; y el presidente del Instituto Municipal de Economía Social local, Víctor Caparelli, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida; y la directora de Procesos Autogestivos provincial, Carolina Gusmerotti, entre otros.