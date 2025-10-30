Leonardo Lemos seguirá al frente de Los Andes en la temporada 2026

La información fue confirmada por el programa radial "La Hora de Los Andes", que adelantó que las negociaciones están avanzadas y que la dirigencia planea sellar la renovación del vínculo en los próximos días. Lemos, que asumió en 2024 y condujo al equipo al ascenso a la Primera Nacional, logró sostener un rendimiento competitivo en el regreso a la categoría, consolidando un proceso que el club quiere mantener.

En la última temporada, Los Andes sumó 40 puntos y finalizó en la 13ª posición, asegurando la permanencia con tres fechas de anticipación. Aunque el equipo llegó con chances de meterse en el Reducido, tres derrotas consecutivas sobre el cierre del torneo lo alejaron de la pelea.