Línea de colectivos redujo su recorrido tras agresión de vecino

La violencia desmedida que se da en la vía pública entre dos partes afecta a cientos de personas que nada tienen que ver con el conflicto. Esto sucedió en las últimas horas y los responsables de la empresa proveedora del servicio de transporte ratificaron la limitación del recorrido en parte del territorio solanense. En sintonía, los damnificados dijeron que esta medida los golpea de lleno y que no podrán moverse con normalidad de un punto a otro.

La situación nace en el barrio Los Eucaliptus, debido a una obra que se está realizando en el interior del barrio y por la cual algunas calles están anegadas. Así las cosas, los colectivos, de manera obligada, tuvieron que cambiar su recorrido y tomar otros caminos por el interior del lugar, los cuales no están preparados para ello. Un vehículo de la línea 585, que conecta la ribera de Quilmes con la mencionada localidad, estacionó al costado de una casa en 898 y 867 y el propietario salió al cruce.

Lo increpó al chofer y le indicó que iba a romper el pavimento. Discutieron verbalmente, pero el otro tomó una pala de su vivienda y le rompió el parabrisas. Otro conductor de la misma línea que llegaba detrás se metió y provocó que otros vecinos salieran al cruce. Ante este panorama violento, la empresa COVEMASA decidió que el recorrido solo llegue hasta la plaza del barrio y que no ingrese por completo.

Lo mismo ocurre con la 239, que conecta Banfield con Solano. Es por eso que los vecinos que no estuvieron en la trifulca y que usan el transporte a diario se mostraron disconformes y explicaron que esto los afecta de lleno. Indicaron que deberán salir con tiempo para evitar demoras y que esto golpea a los niños que van a la escuela, a los adultos que van al trabajo y a los jubilados.

Es importante resaltar que no hubo heridos en este incidente a pesar de la agresividad y que se desconoce si se realizó la correspondiente denuncia contra el hombre que tomó la pala y rompió el parabrisas del colectivo.