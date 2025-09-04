Kicillof : "Las urnas llenas de votos de Fuerza Patria pueden frenar a Milei"

El gobernador bonaerense participó de los cierras de campaña en Merlo y en Lomas de Zamora junto a candidatos del peronismo a horas de la veda electoral.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró este jueves la campaña proselitista en Merlo y Lomas de Zamora rumbo a las elecciones del próximo domingo en la Provincia y pidió llenar las “urnas de votos de Fuerza Patria” como “único mensaje” para frenar al presidente Javier Milei.
“El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, sostuvo Kicillof durante su visita a esos municipios de la Primera y Tercera Sección electoral.
Al visitar obras de infraestructura en la Escuela de Educación Superior N°508 junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el mandatario bonaerense dijo que “nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo”.
“El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo: en Argentina no debería gobernar nadie que les dé la espalda a las personas con discapacidad”, planteó Kicillof, a horas del inicio de la veda electoral.
Durante el cierre en territorio lomense, el gobernador estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la jefa de gabinete municipal y candidata a concejal, Sol Tischik, según se informó en un comunicado.
Antes había participado de una recorrida por la exposición “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, junto al candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis y el intendente local Gustavo Menéndez.
“El Gobierno desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”, expresó Kicillof.
Y añadió que mientras “el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”
comentar