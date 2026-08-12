Los Bomberos de La Matanza celebrarán el Día del Niño en Ramos Mejía

Por otra parte, el presidente de BVLM, Gustavo Cid, anunció que presentaron un plan al intendente Fernando Espinoza para que cada localidad del distrito tenga un cuartel y la asistencia sea más rápida. "La Matanza es gigante y el tránsito complica los tiempos de respuesta", advirtió.

Luego apuntó la necesidad de "trabajar juntos. Lograr este sueño no es fácil. Aunque la inversión principal la hace el cuartel, se necesita el compromiso y apoyo de las autoridades, las empresas locales y los vecinos".

Cid recordó luego que "cuando asumimos en 2019, los chicos no tenían ni guantes. Hoy logramos sanear la institución, sumamos 23 unidades nuevas y los equipamos con tecnología de punta". Y reveló que La Matanza es uno de los cuarteles de bomberos con más trabajo del país: "El desgaste de los materiales en La Matanza es enorme debido a la alta cantidad de salidas diarias, lo que exige una reposición constante de equipos de máxima calidad".