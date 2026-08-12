Los Bomberos de La Matanza celebrarán el Día del Niño en Ramos Mejía

En la plaza Bomberitos, de San Martín y General Acha. Los pequeños podrán conocer su trabajo diario y además habrá un show con músicos, magos y payasos, una feria artesanal, un rincón de arte y maquillaje infantil.
Bomberos Voluntarios de La Matanza (BVLM) celebrarán el Día del Niño el domingo desde las 11 en la plaza Bomberitos, San Martín y General Acha, Ramos Mejía, con calles cortadas por la exhibición de móviles. La invitación a la comunidad y a los más chicos es "vení a vivir una experiencia única y sentite bombero por un día".
Desde BVLM indicaron que "se viene una jornada increíble para toda la familia. Queremos que conozcas nuestro trabajo de la forma más divertida, interactiva y educativa". En ese sentido precisaron que las actividades que se ofrecerán son Circuito "Bombero por un día", en el que los participantes deberán superar los obstáculos, probarse el equipo real y tirar agua con las mangas.
Además habrá un stand de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, para aprender RCP y la maniobra de Heimlich con sus instructores. También, Escuela de Cadetes, en la que se podrá descubrir cómo es formarse como bombero y escuchar la experiencia de los jóvenes.
También se realizará un show con músicos, magos y payasos, una feria artesanal, un rincón de arte y maquillaje infantil. Y se ofrecerán golosinas, alfajores y sorpresas para todos los chicos. Por lo tanto la invitación es "Traé tu mate, vení con la familia y pasá un domingo inolvidable junto a tus bomberos. La entrada es libre y gratuita".
Por otra parte, el presidente de BVLM, Gustavo Cid, anunció que presentaron un plan al intendente Fernando Espinoza para que cada localidad del distrito tenga un cuartel y la asistencia sea más rápida. "La Matanza es gigante y el tránsito complica los tiempos de respuesta", advirtió.
Luego apuntó la necesidad de "trabajar juntos. Lograr este sueño no es fácil. Aunque la inversión principal la hace el cuartel, se necesita el compromiso y apoyo de las autoridades, las empresas locales y los vecinos".
Cid recordó luego que "cuando asumimos en 2019, los chicos no tenían ni guantes. Hoy logramos sanear la institución, sumamos 23 unidades nuevas y los equipamos con tecnología de punta". Y reveló que La Matanza es uno de los cuarteles de bomberos con más trabajo del país: "El desgaste de los materiales en La Matanza es enorme debido a la alta cantidad de salidas diarias, lo que exige una reposición constante de equipos de máxima calidad".
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