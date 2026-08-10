Malvinas Argentinas: más de 150.000 personas celebraron el Día de la Niñez

Desde 2016, la gestión municipal sostiene de manera continua esta iniciativa de celebrar el Día de la Niñez con jornadas abiertas y gratuitas, garantizando que cada año las familias puedan acceder a propuestas culturales y recreativas de calidad, eliminando diferencias económicas y sociales. La continuidad de esta iniciativa reafirma el compromiso de Malvinas Argentinas con el bienestar y la protección de los niños y niñas.

Nardini celebró junto a los vecinos las dos jornadas, recorrió las actividades y compartió con los chicos en cada espacio. Esa forma de estar presente, que caracteriza su gestión, se reflejó en sus palabras: "Muchos nenes me conocen de las promesas a la bandera y de lo cotidiano, de estar ahí, de ir a las escuelas, de recorrer, de compartir los días del niño. Todo eso es política pública. Todo eso es lo que tratamos de construir con mucho corazón acá en Malvinas Argentinas, y más en estos momentos difíciles, seguimos adelante con propuestas de esparcimiento y recreación para la familia".

La experiencia de Malvinas Argentinas con los festejos del Día de la Niñez, demuestra que es posible generar iniciativas que trasciendan lo local y se conviertan en un modelo de política pública replicable en cada rincón, capaz de integrar inclusión, educación, cultura y recreación en un mismo proyecto pensado para las infancias.