Llega "Date el gusto", con promociones en heladerías de Almirante Brown

Gracias a un acuerdo entre el Municipio y los comercios, todos los miércoles de este mes, los locales adheridos ofrecerán atractivos descuentos en sus deliciosos productos.

Se trata de "Date el Gusto" la nueva iniciativa promovida a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que permite que las familias brownianas puedan acceder a un importante descuento los días miércoles y deleitarse con los exquisitos sabores de dos helados en cucurucho y pagar solo uno.

En Adrogué, las heladerías adheridas son: Riviera, en las sucursales de Esteban Adrogué 1114, Avenida Hipólito Yrigoyen 13.298 (Boulevard Shopping) y Avenida Hipólito Yrigoyen 12.905; La Veneciana en sus sucursales de Hipólito Yrigoyen 12.986, y Avenida Espora 563; y Chungo, en Esteban Adrogué 1107.

En Burzaco, está La Gran Vía, ubicada en Eugenio de Burzaco 642, y Andina, en Avenida Espora 3525. En Glew, La Casita de Noel, en Avenida Almafuerte 16; y en Longchamps, Frahel, en Avenida Hipólito Yrigoyen 18.253.

"Seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de todos nuestros vecinos con una importante promoción en diferentes heladerías de nuestro distrito. Quienes quieran disfrutar de los sabores de un rico helado podrán acercarse los miércoles a los locales adheridos", indicó el intendente Mariano Cascallares.