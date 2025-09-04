Provincia

Llega "Date el gusto", con promociones en heladerías de Almirante Brown

La campaña se puso en marcha gracias a un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la comuna y varios comercios.

Con la llegada del mes de la primavera se lanzó la campaña "Date el gusto" para que los vecinos puedan disfrutar de importantes promociones en las heladerías de Almirante Brown.

Gracias a un acuerdo entre el Municipio y los comercios, todos los miércoles de este mes, los locales adheridos ofrecerán atractivos descuentos en sus deliciosos productos.

Se trata de "Date el Gusto" la nueva iniciativa promovida a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que permite que las familias brownianas puedan acceder a un importante descuento los días miércoles y deleitarse con los exquisitos sabores de dos helados en cucurucho y pagar solo uno.

En Adrogué, las heladerías adheridas son: Riviera, en las sucursales de Esteban Adrogué 1114, Avenida Hipólito Yrigoyen 13.298 (Boulevard Shopping) y Avenida Hipólito Yrigoyen 12.905; La Veneciana en sus sucursales de Hipólito Yrigoyen 12.986, y Avenida Espora 563; y Chungo, en Esteban Adrogué 1107.

En Burzaco, está La Gran Vía, ubicada en Eugenio de Burzaco 642, y Andina, en Avenida Espora 3525. En Glew, La Casita de Noel, en Avenida Almafuerte 16; y en Longchamps, Frahel, en Avenida Hipólito Yrigoyen 18.253.

"Seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de todos nuestros vecinos con una importante promoción en diferentes heladerías de nuestro distrito. Quienes quieran disfrutar de los sabores de un rico helado podrán acercarse los miércoles a los locales adheridos", indicó el intendente Mariano Cascallares.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados