Llega Expo Universidad 2025 con una amplia oferta académica

Allí, los visitantes podrán recorrer stands de distintos establecimientos educativos y participar de charlas y actividades diseñadas para difundir las propuestas educativas disponibles. Estarán presentes las universidades nacionales Guillermo Brown (UNaB), de Lomas de Zamora (UNLZ) y de Avellaneda (UNDAV), el Instituto Superior de Formación y Desarrollo Humano (FODEHUM), los Profesorados 41, 53, 173 y 232 y el Centro de Formación Profesional 401, entre otras.

"Con la Expo Universidad seguimos acompañando a nuestros jóvenes en la elección de su futuro, acercándoles las mejores propuestas académicas y fortaleciendo el acceso a la educación superior en Almirante Brown", destacó el intendente Mariano Cascallares.

"Futuro Brown" incluye stands de universidades, charlas de profesionales, orientación vocacional y espacios para reflexionar sobre el futuro en el mundo laboral, entre otras propuestas. En este marco, los interesados podrán interactuar con representantes de las instituciones presentes, evacuar dudas y obtener información detallada sobre las carreras y campos de estudio que les interesan abordar de cara al futuro.