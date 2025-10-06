Llega otro "Circuito de Ahorro" para que los vecinos de Brown accedan a una canasta básica accesible

Entre las actividades previstas se destaca que todos los miércoles se instalará el Mercado de Cercanía en las estaciones de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nazca), los días lunes; y los viernes en la de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini). En ambas locaciones, de 9 a 14, los vecinos podrán adquirir frutas, verduras, pescados y productos de almacén, entre otros.

En tanto, el Mercado Multiplicar, emplazado en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271, Burzaco, abrirá todos los vienes, de 9.30 a 14, donde se podrán comprar frutas, verduras y productos de almacén, además de verduras agroecológicas, frutas de estación, vivero, con el beneficio de un 40 por ciento de ahorro con Cuenta DNI.

Otra de las propuestas es la Feria de Productores Locales, donde se venden verduras, frutas, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y panificados, el cual estará disponible todos los viernes en la Plaza Cerretti de Adrogué, de 10 a 14, y los sábados en la Granja Educativa Municipal (Avenida Juan B. Justo 1000) de 10 a 16.

Finalmente, el programa incluye los "Mercados Bonaerenses", con alimentos de panadería, pescadería, frutas y verduras, miel, frutos secos y productos de almacén. Estarán presentes todos los jueves, de 9 a 14, en las dársenas de Pellegrini y Rojas, en la estación Burzaco lado Este, y los martes y viernes en la estación de Longchamps Este, en el mismo horario.

"Seguimos en Almirante Brown con este importante programa que tiene como principal objetivo fomentar la economía popular, cuidar el bolsillo de los consumidores y promover la compra directa a nuestros productores locales", destacó al respecto el intendente Mariano Cascallares.