"Lomas Lee en Comunidad" sigue recorriendo escuelas

La iniciativa busca acercar libros, lecturas y espacios de encuentro a las instituciones educativas del distrito, consolidando una política pública sostenida en el tiempo, que también se extiende a comedores, merenderos, plazas y parques, buscando generar una red cultural que vincule a toda la comunidad.

Además de la entrega de libros, "Lomas Lee en Comunidad" incluye capacitaciones para docentes, provisión de elementos de lectura y actividades educativas que buscan potenciar la experiencia lectora de los más jóvenes. Cada visita se transforma en una jornada participativa, en la que los chicos pueden descubrir nuevos autores y compartir lecturas colectivas.

"Con esta propuesta reafirmamos nuestros compromiso con la formación cultural y literaria de las nuevas generaciones, fortaleciendo el acceso al libro y a la lectura como herramientas de inclusión y crecimiento comunitario", subrayaron desde la Secretaría de Educación local.

Por otra parte, desde la cartera educativa lomense informaron que la Escuela Secundaria 89, que desarrolla sus actividades en el Centro de Recepción y Ubicación de Menores, fue renombrada oficialmente como Horacio Ungaro. La nueva designación constituye un homenaje a uno de los jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada durante el trágico episodio conocido como La Noche de los Lápices.

"La decisión de nombrar la escuela busca activamente mantener viva la memoria de las víctimas y, al mismo tiempo, reafirmar el compromiso intrínseco de la educación pública con los valores fundamentales de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social en la sociedad", explicaron.