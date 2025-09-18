Lomas recibe a la Primavera con espectáculos y actividades al aire libre

La fiesta comenzará el sábado a las 17, en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen 8700), con la potencia de La Bomba de Tiempo, el reconocido grupo argentino de percusión que desde 2006 sorprende con espectáculos basados en la improvisación, lo que vuelve a cada presentación una experiencia irrepetible. El encuentro estará acompañado por las industrias cerveceras locales, que compartirán lo mejor de su producción.

Luego, a partir de las 19, el Paseo Lomitas (Sixto Fernández, España, Mitre e Italia) será el escenario de propuestas gastronómicas junto a comercios locales, y actividades artísticas y culturales que acompañarán a quienes recorran sus calles. "Primavera en Comunidad" continuará el domingo de 13 a 18, en los principales parques del distrito: Albertina, Llavallol, Finky, Lomas, Diego Armando Maradona, Santa Catalina y Caaguazú.

En cada espacio habrá espectáculos artísticos, música con DJ en vivo y una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas como patín, yoga, funcional, taichí, zumba, skate y caminatas. Además, se realizarán propuestas ambientales vinculadas al reciclaje y a las huertas orgánicas, y habrá una merienda para compartir en comunidad.

Para conocer todas las novedades y más información sobre "Primavera en Comunidad", se puede seguir las redes del Municipio de Lomas de Zamora: @municipioldz, @culturalomas, @deporteslomas y @comerciosdelacomunidadlomas.