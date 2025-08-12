Provincia

Los Andes hizo negocio con el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta

Gracias al punto obtenido sigue expectante en la lucha por ingresar en el Reducido. En la próxima fecha recibirá a Quilmes.

Los Andes hizo negocio con el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta como visitante, por una nueva fecha de la Primera Nacional, y de este modo sigue expectante en la lucha por ingresar a la parte de Reducido. En la próxima fecha recibirá a Quilmes y buscará revalidad la valiosa unidad conseguida en el Norte.

La expedición a la provincia norteña dejó como saldo una igualdad sin goles y de esta manera el Milrayitas avanza en su sumatoria y ya está a cuatro unidades del Reducido de la Zona A.

Pero a veces toda buena sumatoria trae momentos de sinsabores, como el susto que se llevó Los Andes con el golpe en la cabeza que recibió, a los 30 minutos del primer tiempo, el futbolista Matías Gómez, quien tuvo una conmoción y al no reaccionar lo reemplazó Gastón Gerzel.

Tras algunos minutos se interrumpió el partido, ya que el baluarte no recobraba la razón y fue trasladado en camilla hacia una ambulancia que lo llevó a u hospital cercano, en el que quedó en observación.

Luego de pasar una buena noche y no presentar anomalías en los estudios que le realizaron fue autorizado a regresar a Buenos Aires en avión, por lo que de todas maneras será cuidado en la semana y no estaría contra el Cervecero.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados