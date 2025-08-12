Los Andes hizo negocio con el empate ante Gimnasia y Tiro de Salta

La expedición a la provincia norteña dejó como saldo una igualdad sin goles y de esta manera el Milrayitas avanza en su sumatoria y ya está a cuatro unidades del Reducido de la Zona A.

Pero a veces toda buena sumatoria trae momentos de sinsabores, como el susto que se llevó Los Andes con el golpe en la cabeza que recibió, a los 30 minutos del primer tiempo, el futbolista Matías Gómez, quien tuvo una conmoción y al no reaccionar lo reemplazó Gastón Gerzel.

Tras algunos minutos se interrumpió el partido, ya que el baluarte no recobraba la razón y fue trasladado en camilla hacia una ambulancia que lo llevó a u hospital cercano, en el que quedó en observación.

Luego de pasar una buena noche y no presentar anomalías en los estudios que le realizaron fue autorizado a regresar a Buenos Aires en avión, por lo que de todas maneras será cuidado en la semana y no estaría contra el Cervecero.