Los gobiernos bonaerense y de Almirante Brown refuerzan su alianza con el empresariado industrial

El diputado provincial Mariano Cascallares y el presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo ratificaron el acompañamiento al sector productivo local.
La actualidad del sector industrial y la ratificación del respaldo al entramado productivo local frente al complejo escenario económico que atraviesa el país, fueron los ejes del encuentro que mantuvieron autoridades de la Provincia y el Municipio de Almirante Brown durante una recorrida por las instalaciones de la empresa Barbieri en el Parque Industrial de Burzaco.
El diputado bonaerense, Mariano Cascallares, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezaron la delegación que fue recibida por el directivo de la firma, Julio Barbieri, y por el presidente de la Unión Industrial del distrito, Gerardo Rojas, en la planta de ubicada sobre la calle Luis María Drago.
Durante la visita, los funcionarios profundizaron en los avances tecnológicos de la compañía, que con más de 70 años de trayectoria se ha consolidado como un referente sudamericano en soluciones de construcción en seco. Barbieri opera en una planta de 42 mil metros cuadrados dedicada a la fabricación de sistemas de acero y PVC, posicionando a Almirante Brown como un nodo estratégico para la provisión de insumos constructivos a nivel regional.
Ese esquema de cooperación y diálogo directo con el sector privado local se presenta como una contrapartida política y económica a la estrategia del Gobierno Nacional. Mientras que la gestión de Javier Milei ha mantenido una relación de tensión y enfrentamiento discursivo con diversos sectores empresariales e industriales a raíz de la apertura de importaciones y la quita de subsidios, la administración de Almirante Brown junto a la banca pública bonaerense busca blindar la producción local mediante el fomento de la inversión y la cercanía institucional.
En ese sentido, Cascallares remarcó que el acompañamiento a las empresas radicadas en el Parque Industrial es una prioridad de su gestión, bajo la premisa de que la industria es el motor principal para generar trabajo genuino y oportunidades de crecimiento para los vecinos. Por su parte, el Banco Provincia reafirmó su rol como agente de desarrollo tras la reciente inauguración de una sucursal moderna en el corazón del predio industrial, diseñada para facilitar operaciones financieras y administrativas a las firmas allí instaladas.
De la jornada participaron también el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda municipal, Pablo Pernicone, y autoridades de la red comercial del Banco Provincia, como su gerente general, Sergio Ares, y el gerente de Red Comercial, Hernán Santarelli, quienes supervisaron la articulación de herramientas financieras para sostener la operatividad de las industrias brownianas.
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