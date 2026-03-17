Los gobiernos bonaerense y de Almirante Brown refuerzan su alianza con el empresariado industrial

En ese sentido, Cascallares remarcó que el acompañamiento a las empresas radicadas en el Parque Industrial es una prioridad de su gestión, bajo la premisa de que la industria es el motor principal para generar trabajo genuino y oportunidades de crecimiento para los vecinos. Por su parte, el Banco Provincia reafirmó su rol como agente de desarrollo tras la reciente inauguración de una sucursal moderna en el corazón del predio industrial, diseñada para facilitar operaciones financieras y administrativas a las firmas allí instaladas.

De la jornada participaron también el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda municipal, Pablo Pernicone, y autoridades de la red comercial del Banco Provincia, como su gerente general, Sergio Ares, y el gerente de Red Comercial, Hernán Santarelli, quienes supervisaron la articulación de herramientas financieras para sostener la operatividad de las industrias brownianas.